Trend Galeri Trend Gündem Erdoğan ve Bahçeli'yi evinde ağırlamıştı! Ömer ve Esra Nur Karakuş SABAH'a konuştu: Bu gurur bize yeter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ev ziyaretinde bulunduğu Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı. Ömer Karakuş, "Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum. Bu gurur bize yeter" dedi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da 455 bininci afet konutlarının hak sahiplerine teslim töreninin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte ev ziyaretinde bulunduğu 2 kız çocuğu sahibi Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı.

5 AY ÖNCE TAŞINDI

Asrın felaketine Hatay'ın 600 Konutlar Sitesinde yakalanan ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve ailesini kurtaran Ömer Karakuş, aynı sitede ağabeyiyle 2 yeğenini kaybetmenin acısını yaşadı.

TOKİ'nin depremden sonra zaman kaybetmeden yapıp bitirdiği 600 Konutlar Sitesi kurasında yine ev sahibi olmaya hak kazanan Ömer Karakuş'un yıkılan eviyle aynı yerde aynı 1. katta olması mutluluğunu ikiye katladı. Karakuş ailesi yaklaşık 5 ay önce yeni yuvalarına taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TOKİ'nin Hatay'da yaptığı konutları hak sahiplerine teslim etme törenine katıldıktan sonra kahve içmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte Karakuş çiftinin evine misafir oldu.

Karakuş çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Müze Müdürlüğünde güvenlik amiri olan Ömer Karakuş (35), "Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum.

İki hayalim vardı birincisi yıkılan evimin yeniden yapılması ikincisi Cumhurbaşkanımızla tanışmak. Rabbim iki hayalimi de kavuşmamı nasip etti" dedi.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SÖZÜ VERDİK'

Ömer Karakuş, "Kapıyı açtım, bir anda Cumhurbaşkanıyla karşılaştım. Elini öptüm, arkasından Devlet Bahçeli'yi görünce heyecanım daha da arttı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da gelmişti. Devletin zirvesini evimde ağırladım. Sanki karşımda Cumhurbaşkanı değil de bir aile büyüğüm vardı. Çok sıcak ve samimiydi. Bize kaç çocuğumuz olduğunu sordu. 2 evladımız olduğunu öğrenince 'Bu yeni eve bir çocuk daha yakışır' dedi. Cumhurbaşkanımıza çocuk sözü verdik" dedi.

'YAPARSA REİS YAPAR'

Depremin ilk dakikalarında beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenlerini hiç yitirmediklerini söyleyen Ömer Karakuş, "İçimden 'Eğer yaparsa Reis yapar' diyordum. Rabbime şükürler olsun sağlam evimize kavuştuk. Biz böyle bir ev yapmayı bırak enkazını dahi kaldıramazdık.

Geçtiğimiz hafta deprem oldu, dışarı bile çıkmadık. Çünkü evimiz çok sağlam ve güvenilir" diye konuşurken eşi Esra Nur Karakuş ise, "Böyle bir evi hayal etmek bile zordu. 3+1 olan yeni yuvamızda çocuklarımı büyütmenin keyfini yaşıyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın bizi yeni evimizde ziyaret etmesi daha da anlamlı oldu" ifadelerini kullandı.