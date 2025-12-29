Trend
Galeri
Trend Gündem
Erdoğan ve Bahçeli'yi evinde ağırlamıştı! Ömer ve Esra Nur Karakuş SABAH'a konuştu: Bu gurur bize yeter
Erdoğan ve Bahçeli'yi evinde ağırlamıştı! Ömer ve Esra Nur Karakuş SABAH'a konuştu: Bu gurur bize yeter
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ev ziyaretinde bulunduğu Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı. Ömer Karakuş, "Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum. Bu gurur bize yeter" dedi.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:56