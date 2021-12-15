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Felaketten geriye toz ve gözyaşı kaldı!

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum felaketlerinin etkileri devam ediyor. 100'ü aşkın insanın hayatını kaybettiği facianın boyutu havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:43
Felaketten geriye toz ve gözyaşı kaldı!

ABD'nin Kentucky eyaleti, günlerdir felaketi yaşıyor. Şu ana kadar 100'ü aşkın insan hayatını kaybettiği bildirildi.

Felaketten geriye toz ve gözyaşı kaldı!

Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği basın toplantısında hortuma ilişkin son bilgileri paylaştı.

Felaketten geriye toz ve gözyaşı kaldı!

Beshear, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Kentucky'de gördüğümüz en güçlü hortumdu. Eğer iyi bir haber varsa o da ölü sayısının Pazartesi gününden beri artmadığıdır. Şu anda 74 can kaybımız var ve bunlardan 12'si çocuk" dedi. Öte yandan 100'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu belirten Beshear, yerel ve federal düzeyde arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini yineledi.

Felaketten geriye toz ve gözyaşı kaldı!

Öte yandan eyalette meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım havadan görüntülendi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, onlarca evin yıkıldığı ve ağır hasar görerek kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Felaketten geriye toz ve gözyaşı kaldı!

Geçtiğimiz günlerde Beshear, "Bu horumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey artık ayakta değil. Hasar gören 18 ilçe, elektriksiz 36 ila 50 bin Kentucky vatandaşı var. Mayfield bugün bulunduğumuz yer, babamın memleketi Dawson Springs ve Bremen en çok etkilendi. Bunun nihayetinde ABD tarihindeki en uzun hortum oldu" sözlerine yer vermişti.

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