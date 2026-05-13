FETÖ’cü hainler Alman istihbaratı korumasında

Almanya dostumuz... Müttefikimiz... En çok ticaretimiz olan ülke... En çok turistin geldiği 2'nci ülke... Doğru. Ama... Başka doğrular da var.

Deutsche Welle Gazetesi'nin haberi:

Türkiye, Öksüz'ün iadesini talep ederken, Alman hükümeti, Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor.

Öksüz'ün yaşadığı iddia edilen evin bir sakini Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını" teyit etti.