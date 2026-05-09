Gökhan Böcek’in itirafları Özgür Özel’i siyasetten silebilir
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı olması CHP'de büyük bir korkuya neden oldu. Konuya bugünkü köşesinde yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür; "Bu itiraflar CHP'de yeni bir sürece işaret ediyor. Ortaya dökülen rezalet, Özgür Özel'in siyasi yolculuğunu etkileyecek ve bu itirafları ne 100 yıllık CHP taşıyabilir ne de sivil siyaset." dedi.
Giriş Tarihi: 09.05.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 06:19