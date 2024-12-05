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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor
Akaryakıt fiyatları küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerle geriledi. Akaryakıta bir haftada iki kez indirim geldi. Geçtiğimiz gün benzine 97 kuruş indirim yapılmasının ardından şimdi de motorin fiyatları değişiyor. Petrol fiyatları bugün gerçekleştirilmesi beklenen OPEC toplantısında alınacak kararlarla yeniden belirlenecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:24