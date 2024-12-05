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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor

Akaryakıt fiyatları küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerle geriledi. Akaryakıta bir haftada iki kez indirim geldi. Geçtiğimiz gün benzine 97 kuruş indirim yapılmasının ardından şimdi de motorin fiyatları değişiyor. Petrol fiyatları bugün gerçekleştirilmesi beklenen OPEC toplantısında alınacak kararlarla yeniden belirlenecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:24
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor

Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta benzine gelen indirimden sonra motorin grubuna da indirim geleceği öğrenildi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor

YÜZDE 2'DEN FAZLA DÜŞTÜ

Brent petrol, perşembe günü varil başına 72 dolar bandına oturdu. OPEC bugün yapılacak toplantıda üretim politikalarına yönelik yeni kararlar alacak. Petrol, önceki seansta yaklaşık yüzde 2 düşüş kaydederken yeni güne toparlanarak başladı. OPEC grubundaki üretici ülkelerin arz fazlasını önlemek için yeni önlemler alması bekleniyor. Üretimi 3 ay daha artırma planını erteleme karar almaları da beklentiler arasında.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor

Öte yandan Uluslarası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, ABD ham petrol stokları 5 milyon varilden fazla düştü. Bu ağustos ayından bu yana en büyük haftalık düşüşü olarak kaydedildi. İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimle beraber Güney Kore'deki siyasi huzursuzluk ve petrol üreten ülkeleri içine çekebilecek Suriye'deki çatışma ortamı petrol fiyatlarını artıracak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor

BENZİN FİYATI DEĞİŞTİ

Benzine gelen indirim 4 Aralık tarihinde pompaya yansıdı. Benzin fiyatına 97 kuruşluk indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor

MOTORİN İNDİRİMİ KAÇ LİRA OLDU?

Benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından motorinin pompa fiyatı da değişti. Sektör temsilcilerinde alınan bilgilere göre motorine 97 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat değişikliğinin yarından itibaren geçerli olacak.

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