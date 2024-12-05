GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Bir haftada iki indirim: Benzin ve motorin için tablo değişiyor

Öte yandan Uluslarası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, ABD ham petrol stokları 5 milyon varilden fazla düştü. Bu ağustos ayından bu yana en büyük haftalık düşüşü olarak kaydedildi. İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimle beraber Güney Kore'deki siyasi huzursuzluk ve petrol üreten ülkeleri içine çekebilecek Suriye'deki çatışma ortamı petrol fiyatlarını artıracak.