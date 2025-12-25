Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad daha önce hep tarifeli uçakla gelmiş!
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan yaklaşık 20 dakika sonra kaza kırıma uğrayan özel uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti. Kazaya bugünkü köşesinden yer veren SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu olayla ilgili önemli bilgiler verdi. Müderrisoğlu kaza ile ilgili olarak; "İşin ilginç yanı, Libya Genelkurmay Başkanı, önceki seyahatlerinde Ankara'ya hep "tarifeli uçakla" geliyor!" ifadelerini kullandı
Giriş Tarihi: 25.12.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:28