Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad daha önce hep tarifeli uçakla gelmiş!

Tekrar uçak kazasına dönecek olursak…

Libyalı üst düzey komutanları taşıyan özel uçak önce, PAN-PAN çağrısı yapıyor. Yani acil durum bulunduğunu bildiriyor ama bunun hayati tehlike seviyesinde olmadığını ifade ediyor. Uçuşun riske girdiğini belirten bu çağrı, Fransızca "panne" (arıza) kelimesinden geliyor.

Bir süre sonra uçaktan üç kez MAYDAY çağrısı alınıyor. İnsan hayatının açık biçimde tehlikede olduğu bildiriliyor. Fransızca "m'aidez" (bana yardım edin) ifadesinden gelen bu sinyal MAYDAY olarak biliniyor. Sonrası üzücü. Radar bağlantısı kesiliyor ve uçağın düştüğü anlaşılıyor.

O zaman şu soru kafaları kurcalıyor



