MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi: Geçtiğimiz haftaki yükselişlerden sonra motorine zam geldi. Motorin fiyatları tabelası bugün gelen zam ile değişti. Mazot ve benzin fiyatı üzerinde belirleyici olan brent petrolün iki günlük düşüşünü sonlandırmasıyla sektör temsilcilerinden bu sefer de benzin fiyatı için yeni bir haber geldi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. Peki zam sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Brent petrol neden yükseldi? İşte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:53