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MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz haftaki yükselişlerden sonra motorine zam geldi. Motorin fiyatları tabelası bugün gelen zam ile değişti. Mazot ve benzin fiyatı üzerinde belirleyici olan brent petrolün iki günlük düşüşünü sonlandırmasıyla sektör temsilcilerinden bu sefer de benzin fiyatı için yeni bir haber geldi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. Peki zam sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Brent petrol neden yükseldi? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:53
MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri: Motorin fiyatları ardından benzin fiyatı da artıyor. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre akaryakıt fiyatları yarın bir kez daha değişecek. Peki benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petroldeki yükselişlerin sebebi ne? Benzin fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BENZİNE ZAM GELİYOR

Mazot fiyatı için bugün gelen zammın ardından yarın da benzin fiyatı için zam bekleniyor. Zamlarda etkili olan Brent petroldeki yükselişlerin ana sebebi ise Orta Doğu'daki gerilim ortamı. Özellikle petrol altyapısının yer aldığı ülkelere dair oluşan tehditler piyasada savaş korkusunu tetikliyor. Beraberinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan Çin'in ekonomisine ilişkin endişeler de petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Söz konusu gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına da yansıyor. Peki akaryakıt fiyatları için son gelişmeler neler? İşte cevabı:

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI 77 KURUŞ ZAMLANDI

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugün 0,77 TL zam geldi.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI YARIN YÜKSELECEK

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 0,64 TL zam gelecek. Zam sonrası benzin fiyatı İstanbul'da 43,56 TL, Ankara'da 43,93 TL, İzmir'de ise 44,38 TL olacak.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

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