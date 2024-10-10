MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 2 günlük düşüşünü sonlandırdı! Benzine zam geliyor! 10 Ekim 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri: Motorin fiyatları ardından benzin fiyatı da artıyor. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre akaryakıt fiyatları yarın bir kez daha değişecek. Peki benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petroldeki yükselişlerin sebebi ne? Benzin fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...