Trend Galeri Trend Gündem MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

Mevduat faizleri bankada parası olan ya da birikimlerini değerlendirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. TCMB Ekim ayında faizleri yüzde 50'de sabit bıraktı. Bankalar ise mevduat faiz oranları için yeni güncellemeler yaptı. En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu. 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranları…

Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:56
MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

Özellikle küçük yatırımcı mevduat faiz oranları yakından takip ediyor. Tüm piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizleri bankadan bankaya farklılık gösterirken faiz oranları yüzde 45-55 arasında değişiyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar…

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

Özel bankalar ve kamu bankaları mevduat faiz oranları için güncelleme yaparak yatırımcıların karını katlamasını sağlıyor. Müşterileri birikimlerinin büyüklüğüne göre değişen oranlarda faiz alabiliyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

MERKEZ BANKASI KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası ekim ayı toplantısında politika faizlerini yüzde 50'de sabit bıraktı. Bugün Merkez Bankası'nın alacağı karar yurt içinde piyasaları yönünü belirleyecek. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 2025 yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Birikimlerini mevduat faizine yatırarak değerlendirmek isteyenler için bankalar çeşitli mevduat faiz oranları sunuyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,30
3 aya kadar vadede yüzde 59
6 aya kadar vadede yüzde 48,12
1 yıla kadar vadede yüzde 52,38
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36,03

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

ON Plus
Faiz oranı: Yüzde 55
Net kazanç: 4.327,87 TL
Vade sonu tutar: 104.327,87 TL

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