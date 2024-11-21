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MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları
MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları
Mevduat faizleri bankada parası olan ya da birikimlerini değerlendirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. TCMB Ekim ayında faizleri yüzde 50'de sabit bıraktı. Bankalar ise mevduat faiz oranları için yeni güncellemeler yaptı. En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu. 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranları…
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:56