MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Mevduat faizleri için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel faiz oranları

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,30

3 aya kadar vadede yüzde 59

6 aya kadar vadede yüzde 48,12

1 yıla kadar vadede yüzde 52,38

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36,03