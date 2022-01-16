Mutfak ürünlerinde gramaj oyunu! Fiyatı değil paketi küçülttüler

Dövizde yaşanan ani yükselişin ardından fiyatları artıran gıda tedarikçileri, dövizdeki düşüşle birlikte fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de Ali Cengiz oyununa imza attı. Daha önce çikolata, bisküvi, çerez gibi ürünlerde yapılan gram azaltma hamlesi şimdi de bakliyat ürünlerine sıçradı.





DAHA PAHALI

Genellikle bir, iki, üç kilogramlık olarak paketlenen bakliyat ürünleri yarım kilogramlık ambalajlara konulmaya başlandı. Marketlerde, bakliyat ürünlerinin etiketlerine 'Fırsat ürünü' yazıldı. Yarım kilogramlık paketlerle, tüketicide, ürünün fiyatı aşağı çekilmiş algısı oluşturuldu.





Halbuki, indirimin tam aksine aynı ürünün muadillerinin kilogramlık fiyatlarına göre daha pahalı olması dikkatlerden kaçmadı. Örneğin zincir markette yarım kilogram paketle satılan kırmızı mercimek 11.95 TL'den satışa sunulurken aynı mercimeğin bir kilogramı başka markette 12.50 TL'den satılıyor. Aynı şekilde yarım kilogramlık nohut 11.95 TL'den satılırken başka bir markette bu ürünün bir kilogramı 19.95 liradan satışa sunuluyor.





OYUNA GELMEYİN

Bunun bir pazarlama taktiği olduğunu anlatan uzmanlar, "Ürünün gramını azaltarak daha ucuzmuş algısı oluşturuyorlar. Bir ürünün gramı azaldıkça paketleme maliyeti eklendiği için fiyatı artar. Vatandaşlar muhakkak benzer ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslasın. Bu tür oyunlara gelmesin" dedi.



