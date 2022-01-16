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Mutfak ürünlerinde gramaj oyunu! Fiyatı değil paketi küçülttüler

Çikolata, çerezde görülen gramaj oyunu şimdi de bakliyatta başladı. Kurdaki düşüşle fiyat indirimi beklenirken paketler küçüldü. Bakliyatlar yarım kiloluk ambalaja konuldu. Vatandaşta 'fiyat düştü' algısı yaratıldı.

Betül ALAKENT Trend Gündem
Giriş Tarihi: 16.01.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 06:32
Mutfak ürünlerinde gramaj oyunu! Fiyatı değil paketi küçülttüler

Dövizde yaşanan ani yükselişin ardından fiyatları artıran gıda tedarikçileri, dövizdeki düşüşle birlikte fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de Ali Cengiz oyununa imza attı. Daha önce çikolata, bisküvi, çerez gibi ürünlerde yapılan gram azaltma hamlesi şimdi de bakliyat ürünlerine sıçradı.

Mutfak ürünlerinde gramaj oyunu! Fiyatı değil paketi küçülttüler

DAHA PAHALI
Genellikle bir, iki, üç kilogramlık olarak paketlenen bakliyat ürünleri yarım kilogramlık ambalajlara konulmaya başlandı. Marketlerde, bakliyat ürünlerinin etiketlerine 'Fırsat ürünü' yazıldı. Yarım kilogramlık paketlerle, tüketicide, ürünün fiyatı aşağı çekilmiş algısı oluşturuldu.

Mutfak ürünlerinde gramaj oyunu! Fiyatı değil paketi küçülttüler

Halbuki, indirimin tam aksine aynı ürünün muadillerinin kilogramlık fiyatlarına göre daha pahalı olması dikkatlerden kaçmadı. Örneğin zincir markette yarım kilogram paketle satılan kırmızı mercimek 11.95 TL'den satışa sunulurken aynı mercimeğin bir kilogramı başka markette 12.50 TL'den satılıyor. Aynı şekilde yarım kilogramlık nohut 11.95 TL'den satılırken başka bir markette bu ürünün bir kilogramı 19.95 liradan satışa sunuluyor.

Mutfak ürünlerinde gramaj oyunu! Fiyatı değil paketi küçülttüler

OYUNA GELMEYİN
Bunun bir pazarlama taktiği olduğunu anlatan uzmanlar, "Ürünün gramını azaltarak daha ucuzmuş algısı oluşturuyorlar. Bir ürünün gramı azaldıkça paketleme maliyeti eklendiği için fiyatı artar. Vatandaşlar muhakkak benzer ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslasın. Bu tür oyunlara gelmesin" dedi.

Mutfak ürünlerinde gramaj oyunu! Fiyatı değil paketi küçülttüler

ESKİ SEVİYEYE YÜKSELTİYORLAR
Kurda stabilizasyonun sağlanmasına rağmen gıda ürünlerinde dalgalı fiyat hareketi devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu kur korumalı TL mevduat modeliyle birlikte 18.45'i gören dolar kuru 10.33 TL'ye kadar gerilemişti.

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