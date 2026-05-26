Operasyonun düğmesine Silivri'den basıldı! Talimat Ekrem İmamoğlu’ndan
Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP'de ortalık yangın yerine dönmüş genel merkezden ayrılmak istemeyen Özgür Özel ve tayfası parti merkezini savaş alanına çevirmişti. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, partideki bu saldırgan tavrın talimatının Silivri'de yolsuzluk ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildiğini açıkladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, mutlak butlan sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazı yadı. İşte Övür'ün o yazısı...
Giriş Tarihi: 26.05.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 06:25