Özgür Özel ‘yalan’ dedi, gerçek ise susmadı
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşesinden okuyucularına duyurmuş olduğu ve daha sonra düştükleri rezil durumu toparlamaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Enver Aysever'in tutuklu bulunan Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Ben hırsızın elini sıkmam" dediğini yalanlamıştı. Ancak gazeteci Enver Aysever'in avukatından tartışmalara noktayı koyacak tokat gibi bir yanıt geldi. Aysever, avukatı aracılığıyla sözlerinin arkasında olduğunu söyledi: "Hırsızlık bir ideoloji değil suçtur. Ülke için beka sorunudur. CHP Genel Başkanlığı makamı gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, "olmamış" diyerek korunamaz." dedi.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 06:43