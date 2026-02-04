Trend Galeri Trend Gündem Özgür Özel'in Osmaniye tiyatrosu erken patladı! ‘Mağduruz’ dedi, üstlerine kayıtlı 3 araba çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de gündem olan depremzede ziyaretinin arka planından bir kez daha kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir 'mağduriyet senaryosu' ortaya çıktı. "Zor durumdayız" diyen depremzede Emine Kılıç ile eşinin üzerine kayıtlı 3 araç olduğu, ailenin 'ihtiyaç sahibi' kategorisinde de yer almadığı öğrenildi.

MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 04.02.2026 07:52 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 08:19
Vatandaşlar üzerinde mağduriyet algısı oluşturabilmek için daha önce de kurgu röportajlara imza atan CHP'de benzer bir skandal daha patlak verdi. Özgür Özel'in Osmaniye'deki konteyner ziyaretinde görüştüğü depremzede Emine Kılıç, "Elektriğimizi kestiler, eşimin işi yok, bizi çıkarmak istiyorlar, TOKİ bize ev yapsın" şeklindeki söylemleriyle dikkat çekmişti.

Yapılan incelemede, Emine Kılıç. ile eşinin adlarına kayıtlı toplam 3 aracın olduğu ortaya çıktı. Söz konusu araçların 1990 model minibüs, 2007 model minibüs ve 2003 model hafif ticari araç olarak sıralandığı öğrenildi.

ALGI OPERASYONU YÜRÜTTÜLER

Buna ek olarak eşi Mehmet Kılıç'ın bir inşaat şirketinde sigortalı olarak çalıştığı da belirlendi. Edinilen bilgilye göre aile, 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra 'hak sahibi' olmamalarına, kiracı olmalarına rağmen konteynere yerleştirildi.

Ailenin uzun süredir konteynerde de kalmayı bıraktığı, söz konusu konteyner kente 22 Ocak'ta tebligat yapıldığı ve mevcutta bulunanlara ek süre verildiği ortaya çıktı.

Evdeki elektriğin, herhangi bir yanıt alınmaması sebebiyle kesildiği de tespit edildi. Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) araştırmalarına göre ailenin ihtiyaç sahibi olmadığı belirlendi.

CHP'NİN İLK VAKASI DEĞİL

CHP'nin benzer girişimleri, geçmiş yıllarda da uzun süre gündemi meşgul etmişti. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 2013 yılında yaşanmış, başörtüsü takıp "Müftü karısıyım" diyerek hükümeti istifaya davet eden kişinin CHP ilçe yöneticilerinden Gül Taşlı Cenal olduğu ortaya çıkmıştı. Cenal'ın eşinin de müftülükle herhangi bir ilgisi olmadığı belirlenmişti.