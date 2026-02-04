Trend
Özgür Özel'in Osmaniye tiyatrosu erken patladı! ‘Mağduruz’ dedi, üstlerine kayıtlı 3 araba çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de gündem olan depremzede ziyaretinin arka planından bir kez daha kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir 'mağduriyet senaryosu' ortaya çıktı. "Zor durumdayız" diyen depremzede Emine Kılıç ile eşinin üzerine kayıtlı 3 araç olduğu, ailenin 'ihtiyaç sahibi' kategorisinde de yer almadığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.02.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 08:19