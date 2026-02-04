Özgür Özel’in Osmaniye tiyatrosu erken patladı! ‘Mağduruz’ dedi, üstlerine kayıtlı 3 araba çıktı

Vatandaşlar üzerinde mağduriyet algısı oluşturabilmek için daha önce de kurgu röportajlara imza atan CHP'de benzer bir skandal daha patlak verdi. Özgür Özel'in Osmaniye'deki konteyner ziyaretinde görüştüğü depremzede Emine Kılıç, "Elektriğimizi kestiler, eşimin işi yok, bizi çıkarmak istiyorlar, TOKİ bize ev yapsın" şeklindeki söylemleriyle dikkat çekmişti.



Yapılan incelemede, Emine Kılıç. ile eşinin adlarına kayıtlı toplam 3 aracın olduğu ortaya çıktı. Söz konusu araçların 1990 model minibüs, 2007 model minibüs ve 2003 model hafif ticari araç olarak sıralandığı öğrenildi.