Rüşvet trafiği belgelendi! İmamoğlu ile Böcek’in rüşvet görüşmesinin tanığından sarsıcı itiraflar

"OĞLUM, HERHANGİ BİR PROBLEM KALMADI"

17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen ikinci görüşmenin detaylarını da anlatan Yellice, İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullanılan binada yapılan bir saatlik görüşmenin ardından Başkan Böcek'in Yellice'ye, "Oğlum, herhangi bir problem kalmadı" dediği anlattı. Yellice, ziyaretin tamamen "adaylık hususunda" olduğunu ifade etti.

"HAVALA" PARALARI O KASALARDAN MI ÇIKTI?

Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na adaylık karşılığında "havala" yöntemiyle 5 milyon Euro ödediğine dair itirafları, İstanbul'daki devasa kara para operasyonuyla da birleşti. Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan baskında ele geçirilen 5 milyar liralık servetin, Muhittin Böcek'in tarif ettiği kayıt dışı transfer sisteminin bir parçası olduğu değerlendirildi.