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Rüşvet trafiği belgelendi! İmamoğlu ile Böcek'in rüşvet görüşmesinin tanığından sarsıcı itiraflar
Rüşvet trafiği belgelendi! İmamoğlu ile Böcek'in rüşvet görüşmesinin tanığından sarsıcı itiraflar
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in, adaylık için Ekrem İmamoğlu'na "havala" yöntemiyle 5 milyon euro ödediğine dair ifadeleri, teknik veriler ve itirafçı beyanlarıyla belgelendi. Teknik veriler, Böcek ve İmamoğlu'nun telefon görüşmeleri ile yaptıkları gizli buluşmayı doğruladı. Böcek'in özel kalemi Yasin Yellice de İmamoğlu ile yapılan rüşvet görüşmesini itiraf etti.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:47