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SON DAKİKA | Adalar Belediyesi’nde Rum kilisesine bile çöktüler! “Vasil abiyi aradım belediyeye para lazım”
SON DAKİKA | Adalar Belediyesi’nde Rum kilisesine bile çöktüler! “Vasil abiyi aradım belediyeye para lazım”
Son dakika haberi: CHP'li Adalar Belediyesi'ndeki üst düzey yönetim hakkında hazırlanan yolsuzluk dosyası, belediyenin nasıl bir "rüşvet ofisi" gibi çalıştığını gözler önüne serdiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 06:34