SON DAKİKA | Adalar Belediyesi’nde Rum kilisesine bile çöktüler! “Vasil abiyi aradım belediyeye para lazım”

Kayıtlarda Yılmaz'ın, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'a süreci şu sözlerle aktardığı belirlendi: "Vasil abiyi aradım, gel dedim şu erkenden harcı öde dedim, iskan harcını ödettirmeye çalışıyorum ki belediyeye şu an para lazım... Bana gelmiş diyor ki ya diyor ben yüz milyondan... Ya sen dalga mı geçiyorsun abi dedim... "