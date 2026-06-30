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SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi
SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminden Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine kadar 15 Temmuz ihanetinde aktif roller üstlenen Aslanbay kardeşler müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. SABAH, FETÖ'nün askeri okullara ve kritik pozisyonlara yerleştirdiği kardeşlerle ilgili istihbarat çalışmasını 'Aile Boyu İhanet' manşetiyle duyurmuştu.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:25