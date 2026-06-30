SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

İHANET TİMLERİNİN KİLİT İSİMLERİ



Kripto FETÖ'cü kardeşler, 15 Temmuz gecesi farklı illerde ancak aynı hain amaç uğruna en ön saflarda yer almıştı. Yargıtay tarafından onanan kararlarla birlikte, kardeşlerin işledikleri suçlar ve aldıkları cezalar tarihe bir kez daha not düşüldü.