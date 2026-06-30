Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminden Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine kadar 15 Temmuz ihanetinde aktif roller üstlenen Aslanbay kardeşler müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. SABAH, FETÖ'nün askeri okullara ve kritik pozisyonlara yerleştirdiği kardeşlerle ilgili istihbarat çalışmasını 'Aile Boyu İhanet' manşetiyle duyurmuştu.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:25
SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, ihanetin en somut örneklerinden biri olan Aslanbay kardeşler dosyası Yargıtay tarafından karara bağlandı. Kripto FETÖ'cü kardeşlerden Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler'de görevli olan 3 kardeş, darbe girişimi gecesi hainlikte sınır tanımadı.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

Başkan Erdoğan'a suikaste giden, Ömer Halisdemir'i şehit eden ve 15 Temmuz gecesi komutanları rehin alan ihanet timlerinde yer alan 3 kardeş, ihanetin hesabını yargı karşısında ödedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kritik birimlerine sızdıran örgütün, darbe gecesi sahaya sürdüğü Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay hakkında verilen hapis cezaları kesinleşti.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

İHANET TİMLERİNİN KİLİT İSİMLERİ

Kripto FETÖ'cü kardeşler, 15 Temmuz gecesi farklı illerde ancak aynı hain amaç uğruna en ön saflarda yer almıştı. Yargıtay tarafından onanan kararlarla birlikte, kardeşlerin işledikleri suçlar ve aldıkları cezalar tarihe bir kez daha not düşüldü.

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SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

Eski Üsteğmen Hasan Aslanbay, İzmir'deki MAK filosunda görevliyken Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timin içinde yer aldı.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

Skorsky helikopterde makineli tüfekçi olarak kalkışmaya destek veren Hasan Aslanbay; "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve iki kez "kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

Ayrıca hürriyeti yoksun kılma ve yaralama suçlarından aldığı 24 yıllık hapis cezası da onandı. Eski Üsteğmen Hüseyin Aslanbay, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan İstanbul'a geçerek Moda Deniz Kulübü'nü basan timi yönetti.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve 8 generali rehin alan, komutanlara plastik kelepçe takarken görüntülenen Hüseyin Aslanbay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 kez ayrı ayrı 15 yıl (toplam 120 yıl) hapis cezası aldı.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

ÖMER HALİSDEMİR'İ ŞEHİT EDEN TİMDEYDİ

Eski astsubay Furkan Aslanbay, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken, darbeci general Semih Terzi ile birlikte hareket eden timin içindeydi. Kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi eyleminde yer alan Furkan Aslanbay, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağır müebbet, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar Yargıtay tarafından tescillendi.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

BİR AİLEDEN 5 KARDEŞ SIZDIRILMIŞTI

İstihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu, FETÖ'nün Aslanbay ailesinden 5 kardeşi Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirdiği ortaya çıkarılmıştı.

SON DAKİKA | Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ’nün orduya sızdırdığı 3 kardeş ihanetin bedelini ödedi

Darbe gecesi bizzat silah kuşanan 3 kardeş müebbet hapis cezalarıyla cezaevine gönderilirken, diğer kardeşler Rıdvan ve Enes Aslanbay ise darbe girişiminin ardından ordudan ihraç edilmişti. SABAH Gazetesi'nin 2017 yılında "Aile Boyu İhanet" manşetiyle duyurduğu bu büyük skandal, Yargıtay'ın verdiği son kararla adalet önünde tamamen hesap vermiş oldu.

#15 TEMMUZ