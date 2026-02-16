Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | AK Parti son anket oranlarını açıkladı! "2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız"

SON DAKİKA | AK Parti son anket oranlarını açıkladı! "2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız"

Son dakika haberi: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul borçları olduğunu vurgulayan Özdemir, partinin son dönemde kaydettiği ivmeye dikkat çekti. Nisan ayına kıyasla 6 puanlık artış kaydettiklerini belirten il başkanı, seçim çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, "Her mahallesiyle, her hikayesiyle İstanbul" teması ve "İstanbul'da bir olmak" sloganıyla düzenlenen "Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı", Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Programın ikinci günü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in mahalle başkanlarına hitabıyla başladı.

Bir yıllık süreçte her türlü sıkıntıya, zorluğa rağmen toplumumla bağlarını daha da kuvvetlendirdiklerini belirten Özdemir, "Anketlerimizde, İstanbul'da şu anda önemli bir ilerlemenin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazandığımız 2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız. Belediye başkanlıklarımızda, ilçe belediyelerimizde nisan ayına göre 6 puan daha yukarıdayız.

Büyükşehirde de nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz" ifadesini kullandı. Gayretle aşkla ve şevkle çalışacaklarını vurgulan Özdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var.

İstanbul'un yükselişi Türkiye'nin yükselişidir. Kıymetli milletvekillerim Anadolu'ya da gidiyorlar. Erzurum'un bir köyünde dahi İstanbul'da ne yapılıyor, herkes biliyor. Bayburt'ta, Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Yozgat'ta, Sivas'ta, Kastamonu'da, Tokat'ta, İstanbul'un, AK Parti'nin İstanbul'da nasıl bir refleks geliştirdiğini, ne yaptığını takip ediyorlar. İstanbul aynı zamanda sadece kendisini değil, tüm Türkiye'yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip.

Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı gözümüzün önüne getirerek, onların daha güzel bir geleceğe sahip olması için onların bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemesi için onların üniversite kapılarında özgürlük mücadelesi çekmemesi için çalışacağız. Bu ülkede Alevi olduğunu söyleyemeyen vatandaşlarımız vardı. Ana dilini konuşmaktan çekinen kardeşlerimiz vardı. Biz bunların hepsini hamdolsun olması gereken noktaya getirdik."

'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Kampta, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan bir söyleşi gerçekleştirdi. Mahalle başkanlarından gelen soruları yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın evladı olarak bu duygu nasıl bir şeydir?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:" Çok güzel bir duygu. Sadece oğlu olarak değil, gerçekten Türkiye'yi izleyen birisi olarak da kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden? Gerçekten Tayyip Erdoğan zamanında yaşayanlar diye bir kavram olacak.

Tayyip Erdoğan'dan sonra anlatacaklar, herkes böyle ağzını açıp dinleyecek. 'Vay be siz gördünüz mü? Gerçekten siz onun teşkilatında mıydınız?' diyecekler. 'Hiç elini tuttun mu?' diyecekler. Gerçekten Tayyip Erdoğan tarihimiz açısından öyle biri. Ben inanın bunları söylerken babamı anlattığımı düşünerek söylemiyorum.

Gerçekten ben tarihi figürü anlatan bir siyaset bilimci, iktisatçı, ekonomist, akademisyen gibi hissediyorum kendimi. Çok şanslıyız. O anlamda ben oğlu olduğum, daha çok gördüğüm ve zaman geçirdiğim için de kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum."