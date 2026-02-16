SON DAKİKA | AK Parti son anket oranlarını açıkladı! "2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız"

Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı gözümüzün önüne getirerek, onların daha güzel bir geleceğe sahip olması için onların bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemesi için onların üniversite kapılarında özgürlük mücadelesi çekmemesi için çalışacağız. Bu ülkede Alevi olduğunu söyleyemeyen vatandaşlarımız vardı. Ana dilini konuşmaktan çekinen kardeşlerimiz vardı. Biz bunların hepsini hamdolsun olması gereken noktaya getirdik."



