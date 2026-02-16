Trend
SON DAKİKA | AK Parti son anket oranlarını açıkladı! "2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız"
Son dakika haberi: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul borçları olduğunu vurgulayan Özdemir, partinin son dönemde kaydettiği ivmeye dikkat çekti. Nisan ayına kıyasla 6 puanlık artış kaydettiklerini belirten il başkanı, seçim çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 06:48