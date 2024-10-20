SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

Son dakika haberleri... Benzin ve motorine indirim geliyor. Akaryakıta gelmesi beklenen çifte indirim ile mazot fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde aşağı yönlü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetmesinin yaşanan indirimde etkili olduğunu düşünülüyor.

Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? İşte merak edilen soruların cevapları...