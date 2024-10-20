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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

Son dakika haberi...Uluslararası yaşanan politik gelişmeler Brent petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Dalgalanan Brent petrol fiyatları benzin fiyatı, mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olurken benzine indirim ve motorine indirim merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 20 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel mazot fiyatı kaç lira? Benzin fiyatı ne kadar? Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı?

Giriş Tarihi: 20.10.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:35
SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

Son dakika haberleri... Benzin ve motorine indirim geliyor. Akaryakıta gelmesi beklenen çifte indirim ile mazot fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde aşağı yönlü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetmesinin yaşanan indirimde etkili olduğunu düşünülüyor.

Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

BRENT SERT DÜŞTÜ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul: 43.54 TL/L

Ankara: 44.05 TL/L

İzmir: 44.55 TL/L

SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 44.67 TL/L

Ankara: 45.07 TL/L

İzmir: 45.52 TL/L

SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.

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