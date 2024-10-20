SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor: İşte 20 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...
Son dakika haberi...Uluslararası yaşanan politik gelişmeler Brent petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Dalgalanan Brent petrol fiyatları benzin fiyatı, mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olurken benzine indirim ve motorine indirim merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 20 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel mazot fiyatı kaç lira? Benzin fiyatı ne kadar? Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:35