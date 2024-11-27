SON DAKİKA! Altın ve petrol fiyatlarında 'Ateşkes' etkisi! Fiyatlar yönünü değiştirdi: İşte piyasalarda son durum
Tüm dünya aylardır Orta Doğu'da devam eden gerginlikleri yakından takip ediyor. Küresel siyasetin dışında altın ve petrol piyasalarında fiyatlanmalar risklerin artmasıyla hareketli bir grafik çizdi. Bugün Türkiye saati ile saat 05:00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes ilan edildi. Petrol piyasalarının ateşi OPEC kararları ve ateşkesle düşerken altın fiyatları ise çıktığı rekor seviyelerin altında kaldı. Buna karşın yukarı yönlü toparlanma hareketleri devam ediyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları kritik seviyelerin altına düşmeden kararlı seyrine devam ediyor. İşte piyasalarda son durum…
Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:18