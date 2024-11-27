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SON DAKİKA! Altın ve petrol fiyatlarında 'Ateşkes' etkisi! Fiyatlar yönünü değiştirdi: İşte piyasalarda son durum

Tüm dünya aylardır Orta Doğu'da devam eden gerginlikleri yakından takip ediyor. Küresel siyasetin dışında altın ve petrol piyasalarında fiyatlanmalar risklerin artmasıyla hareketli bir grafik çizdi. Bugün Türkiye saati ile saat 05:00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes ilan edildi. Petrol piyasalarının ateşi OPEC kararları ve ateşkesle düşerken altın fiyatları ise çıktığı rekor seviyelerin altında kaldı. Buna karşın yukarı yönlü toparlanma hareketleri devam ediyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları kritik seviyelerin altına düşmeden kararlı seyrine devam ediyor. İşte piyasalarda son durum…

SEVDE NUR DEMİR SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:18
SON DAKİKA! Altın ve petrol fiyatlarında ’Ateşkes’ etkisi! Fiyatlar yönünü değiştirdi: İşte piyasalarda son durum

İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes dünya gündemine oturdu. Trump'ın iktidarı ile rekorunun altında kalana altın toparlanma dönemine geçerken petrol OPEC ve jeopolitik riskler arasında fiyatlandı.

SON DAKİKA! Altın ve petrol fiyatlarında ’Ateşkes’ etkisi! Fiyatlar yönünü değiştirdi: İşte piyasalarda son durum

Yurt içinde altın fiyatları alım satımlarda 3 bin liranın altına düşmeden hareket etti. Ons altında da ibre yukarı döndü. Yıl boyunca çok hareketli bir grafik çizen ve zaman zaman 80 doları geçen petrol kritik seviyelerin altına kadar geriledi.

SON DAKİKA! Altın ve petrol fiyatlarında ’Ateşkes’ etkisi! Fiyatlar yönünü değiştirdi: İşte piyasalarda son durum

İSRAİL LÜBNAN ATEŞKESİ TAKİP EDİLDİ

İsrail ile Lübnan hükümeti arasında gerçekleşen ateşkes ABD Başkanı Biden tarafından duyuruldu. Biden, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini ifade etti.

SON DAKİKA! Altın ve petrol fiyatlarında ’Ateşkes’ etkisi! Fiyatlar yönünü değiştirdi: İşte piyasalarda son durum

FED TUTANAKLARINDA KADEMELİ GEVŞEME SİNYALİ

Ons altın çarşamba günü ons başına 2 bin 650 dolar bandına yükseldi. Fiyatlardaki artışta FED Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarındaki mesajlar etkili oldu. Yetkililer faiz indirimlerine karşı temkinli bir yaklaşım sergiledi. 6-7 Kasım'da düzenlenen toplantının tutanaklarında kademeli gevşeme sinyali dikkat çekti. FED son toplantısında faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekti.

SON DAKİKA! Altın ve petrol fiyatlarında ’Ateşkes’ etkisi! Fiyatlar yönünü değiştirdi: İşte piyasalarda son durum

Tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, verilerin beklendiği gibi gelmesi, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin uygun olacağını öngördü" denildi.

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