SON DAKİKA | Antalya'da Muhittin Böcek ve ailesi dövizciyi komşu kapısı yapmış: Rüşveti dövize çevirme yarışı

Son dakika haberi: Gökhan Böcek'in, bir ayda 3 kez gidip rüşvet paralarını dövize çevirdiği Finike Döviz'in ortağı silinen kamera görüntülerini savcılığa teslim etti. SABAH 2024'te çekilen o görüntülere ulaştı. Şoförleri, eski eşi ve kayınbiraderi ile dövizciden çıkmayan Böcek, taşımakta zorlandığı bavullarla görüntülere yansıdı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 07.05.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 06:46
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Örgütlü Suçlar" soruşturması kapsamasında, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in, rüşvet paralarını dövize çevirdiği Finike Döviz bürosunun ortağı Ali Yılmaz, silinen kamera görüntülerini savcılığa teslim etti.

Görüntülerde, Gökhan Böcek'in adeta komşu kapısına çevirdiği döviz bürosundan para dolu bavullarla çıkması yer alıyor. Eski eşiyle, şoförleriyle, eşinin kardeşiyle para tahsilatı gerçekleştiren Böcek'in o görüntülerine SABAH ulaştı.

Görüntülerde Gökhan Böcek, 18 Kasım 2024'te şoförleri ve ilk eşi Zeynep Kerimoğlu ile döviz bürosuna boş çantayla gelip dolu çanta ile çıkıyor.

İkinci görüntüde ise 26 Aralık 2024'te, yanındakilerle birlikte elini kolunu sallayarak döviz bürosuna gelen Böcek, yarım saat sonra ise taşımakta zorlandığı bavulla ayrılıyor.

Üçüncü görüntüde de 27 Aralık 2024'te döviz bürosuna gelen Böcek ve eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav, üst kata çıkıyor. Buna göre Böcek, sadece bir ay gibi kısa bir sürede 3 kez para tahsilatı yapıyor. Savcılık, taşınan paraların kaynağının peşine düştü.

'DÖVİZCİDEN ALTIN ALDIK, PARASINI ZEYNEP KERİMOĞLU'NA GÖNDERDİK'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığıından uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması devam etti.

Duruşmada tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş hazır bulundu.

Duruşmada, Zeynep Kerimoğlu'na verilen 80 milyon TL ile ilgili soruyu cevaplandıran kuyumcu çalışanı Tunahan Yazıcı, Kasım 2024'te Finike Döviz'den 18 kilogram ve 5 kilogram altın aldıklarını ve parasını Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına gönderdiklerini anlattı.

#ANTALYA #MUHİTTİN BÖCEK