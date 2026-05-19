Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Antalya'daki rüşvette tanık ifadesi Veli Ağbaba'nın yalanını çürüttü! Tanık Batuhan Ülker: "Bir paket verildiğini gördüm"
SON DAKİKA | Antalya'daki rüşvette tanık ifadesi Veli Ağbaba'nın yalanını çürüttü! Tanık Batuhan Ülker: "Bir paket verildiğini gördüm"
Antalya'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanan oğlu Gökhan Böcek'in bahsettiği, yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği para trafiğiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Antalya'daki belediye başkanları aday tanıtım toplantısında Özgür Özel'in ekibine belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiğini belirten Gökhan Böcek'in olaya tanık olduğunu söylediği sahne görevlisi Batuhan Ülker'in tanık olarak ifadesi alındı. Ülker, aday tanıtım lansmanı günü Gökhan Böcek'in araçtan aldığı bir paketi tanımadığı bir erkek şahsa verdiğini gördüğünü anlattı.
Giriş Tarihi: 19.05.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 12:48