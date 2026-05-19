SON DAKİKA | Antalya'daki rüşvette tanık ifadesi Veli Ağbaba'nın yalanını çürüttü! Tanık Batuhan Ülker: "Bir paket verildiğini gördüm"

Antalya'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanan oğlu Gökhan Böcek'in bahsettiği, yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği para trafiğiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Antalya'daki belediye başkanları aday tanıtım toplantısında Özgür Özel'in ekibine belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiğini belirten Gökhan Böcek'in olaya tanık olduğunu söylediği sahne görevlisi Batuhan Ülker'in tanık olarak ifadesi alındı. Ülker, aday tanıtım lansmanı günü Gökhan Böcek'in araçtan aldığı bir paketi tanımadığı bir erkek şahsa verdiğini gördüğünü anlattı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 19.05.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 12:48
Son dakika haberi: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in ardından oğlu Gökhan Böcek de tutuklananlar arasında yer almıştı.

Soruşturma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı ve Gökhan Böcek, CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın adaylık karşılığından kendilerinden rüşvet istediğini, 1 milyon Euro'yu Genel Merkezin 6. katında, 200 bin doları da CHP'nin Antalya'daki aday tanıtım toplantısında verdiğini itiraf etmişti.

"AĞBABA'NIN YÖNLENDİRMESİYLE POŞET İÇİNDE 200 BİN DOLAR VERDİM"

Gökhan Böcek; Genel Başkan Özgür Özel'in de katıldığı Antalya'daki CHP'nin 2024 yerel seçimleri öncesinde düzenlediği aday tanıtım toplantısında, Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle kimliğini bilmediği Özgür Özel'in ekibinde görevli bir kişiye belediye aracındaki, poşet içerisindeki 200 bin dolar teslim ettiğini belirterek, bu esnada yanında şoförlüğünü yapan Yusuf veya Onur Nasuh'un da bulunduğunu kaydetmişti.

200 BİN DOLARLIK TRANSFERE TANIK BEYANI

Böcek'in ifadesinin ardından derinleştirilen soruşturmada 200 bin doların teslim edildiği iddia edilen günle ilgili olarak, Muhittin Böcek'in tanıtım işlerinden sorumlu ekibinde yer alan tanık Batuhan Ülker'in ifadesine başvuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğunu, bu nedenle Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'i yakından tanıdığını belirten Ülker, Antalya Cam Piramit'teki lansman programında sahne görevlisi olduğunu aktardı.

Tanık Ülker ifadesinde; Gökhan Böcek'in lansmana katıldığını ve CHP Genel Merkezi'nden gelen heyetle birlikte salona geçerek ön sıralarda oturduğunu söyledi.

Etkinlik alanı dışında yaşanan bir anı da paylaşan tanık, "Gökhan Böcek'in dışarıda bir aracın yanına gitti ve araçtan aldığı bir şeyi oradaki bir erkek şahsa verdiğini hatırlıyorum.

Ancak bu olayın detaylarını, verilen paketin içinde ne olduğunu ve sonrasında ne konuşulduğunu bilmiyorum" dedi.

#ÖZGÜR ÖZEL #MUHİTTİN BÖCEK #GÖKHAN BÖCEK #CHP