Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

Asgari ücret zam pazarlığı 10 Aralık'ta başlayacak. Türkiye'de milyonlar 2025 asgari ücret zammı için yapılan görüşmeleri takip edecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile yapılacak toplantıdan çıkan zam oranı Türkiye'de çalışan herkesin maaşları için belirleyici olacak. Asgari ücret zammıyla beraber askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri de değişecek. İşte asgari ücret zammı, askerlik ve doğum borçlanması için tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:12
SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

Asgari ücret için sürecin başlamasına sayılı günler kaldı. Masada yer alan zam senaryoları da netleşmeye başladı. Asgari ücret zammı vatandaşın gündemindeki sıcaklığını korurken yapılan zamla beraber askerlik ve doğum borçlanması gibi ödemeler de değişecek. Asgari ücret zammı, askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili tüm detaylar…

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Asgari ücret belirlenirken enflasyon oranları işverenlerin ve işçilerin durumları göz önünde bulundurularak karar verilir. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon raporlarını yayımladı. Aylık enflasyon 2,24 artış gösterirken yıllık enflasyon da yüzde 47,09'a geriledi.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

ASGARİ ÜCRETE 2024 OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Asgari ücrete Ocak 2024'te yüzde 49.11 oranında zam yapıldı. Böylelikle 11 bin 402 lira olan asgari ücret Ocak 2024'te 17 bin 2 liraya kadar yükseltildi. 2023 yıl sonunda enflasyon yüzde 64,77 olarak ölçüldü. Merkez Bankası'nın bu yıl enflasyon beklentisi ise yüzde 44,11 olarak açıklandı.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücret için çok sayıda tahmin masada yer alıyor. Yüzde 25'lik bir zam yapılması halinde asgari ücret net 21 bin 253 lira olacak. Yüzde 30 zam tahminleri gerçekleşirse asgari ücretin 22 bin 103 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 liraya yüzde 40 zamla 23 bin 803 liraya kadar çıkacak. Bu rakamların üzerinde bir zam yapılması halinde zam oranları yüzde 45-50 arasında değişecek. Yüzde 45 zamla 24 bin 652 olan asgari ücret yüzde 50 zamla 25 bin 503'e çıkacak.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücret zam maratonu için ilk tarih 10 Aralık olarak belirlendi. 17 milyonu aşkın çalışanı dolaylı olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren zam oranının belirlenmesi için yapılacak toplantıya işçi, işveren ve hükümet yetkileri katılacak. 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu olmak üzere 4 işçi daha yer alacak. Asgari ücret için yapılan görüşmelerin ardından yeni zam oranının aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

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