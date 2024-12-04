SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücret için çok sayıda tahmin masada yer alıyor. Yüzde 25'lik bir zam yapılması halinde asgari ücret net 21 bin 253 lira olacak. Yüzde 30 zam tahminleri gerçekleşirse asgari ücretin 22 bin 103 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 liraya yüzde 40 zamla 23 bin 803 liraya kadar çıkacak. Bu rakamların üzerinde bir zam yapılması halinde zam oranları yüzde 45-50 arasında değişecek. Yüzde 45 zamla 24 bin 652 olan asgari ücret yüzde 50 zamla 25 bin 503'e çıkacak.