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SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için 6 farklı rakam: Askerlik ve doğum borçlanması hesabı da değişiyor
Asgari ücret zam pazarlığı 10 Aralık'ta başlayacak. Türkiye'de milyonlar 2025 asgari ücret zammı için yapılan görüşmeleri takip edecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile yapılacak toplantıdan çıkan zam oranı Türkiye'de çalışan herkesin maaşları için belirleyici olacak. Asgari ücret zammıyla beraber askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri de değişecek. İşte asgari ücret zammı, askerlik ve doğum borçlanması için tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:12