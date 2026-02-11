Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik itiraf etti: Kaçmamı emniyet müdürü söyledi

Son dakika haberi: Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından ev hapsindeyken yurtdışına firar eden örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanmıştı. İfadesi alınan Sertçelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın FETÖVARİ kumpas olarak nitelendirdiği soruşturmayla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 06:55
Son dakika haberi: 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü polisleri, organize suç örgütünün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Serdar Sertçelik'i 6 Ekim'de KKTC'den Türkiye'ye getirerek gözaltına almış, M7 koduyla gizli tanık yapılan Sertçelik, ev hapsindeyken 9 kez evinden çıkmış, bu ihlallerden birinde ise Ece Ronay ile birlikte gittiği çorbacıda bacağından silahla vurulmuştu. Sertçelik daha sonra ayağındaki elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçmıştı.

Sertçelik, firardayken de Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınlamıştı. Yayınlarda Demircan'ın gizli tanığı tekrar Türkiye'ye getirmeye çalıştığı, ek ifadesini almak istediği ve birçok siyasi isimle ilgili ifade vermesi için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma sonrasında Sertçelik'in firar etmesine göz yuman ve işbirliği yapan Ankara Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik ve Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan'ın aralarında bulunduğu 4 polis tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya skandalla ilgili "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hâkim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" demişti.

CEP TELEFONU BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE OPERASYON

Geçen Aralık ayında gizli tanık Serdar Sertçelik'e ait olduğu iddia edilen ve Ankara'da bir avukatın ofisinin önüne bırakılan cep telefonundaki Whatsapp yazışmalarından yeni bir soruşturma açılarak 9 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gelişmenin ardından Macaristan'da bulunan Serdar Sertçelik, 26 Ocak'ta Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Sertçelik'in ilk ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. SABAH'ın ulaştığı ifade de FETÖVARİ kumpasın detayları ortaya çıktı.

"POLİSLERİN AZMETTİRMESİYLE YURTDIŞINA KAÇTIM"

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon olduğunda KKTC'de olduğunu ve Türkiye'ye dönemin Ankara Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik tarafından telefonla çağrıldığını anlatan Serdar Sertçelik "Murat Çelik facetime üzerinden aradı. Seninle ilgili dosyada bişey yok. Sadece sana birkaç soru soracağız. Buraya geldiğinde avukatın huzurunda sorarız, istediğin şekilde cevap verirsin dedi.

Bende geldim. Gelince fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldım. 19 sayfa rızam dışında belge hazırlandı. İmzalayıp, imzalamadığımı hatırlamıyorum. Ben sadece soruşturma savcısını gördüm, gizli tanık savcısını görmedim. Soruşturmada ikinci operasyon yapıldığında evime Organize Şubede görevli Ufuk Gültekin ile Gökhan isimli polisler geldi.

Yurtdışına gitmem yönünde telkinde bulundular. 27 Kasım 2023 tarihinde Murat Çelik beni facetime üzerinden arayıp kaçmam gerektiğini söyledi. Daha sonra hastaneye gidecek gibi evden çıktım. Ayağımdaki elektronik kelepçeyi yolda söküp camdan dışarı attım. Telefonumdaki hattı da attım. Murat Çelik'in azmettirmesiyle yurtdışına çıkma kararı almıştım" dedi.

"O CEP TELEFONU BANA AİT DEĞİL"

Sertçelik 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili kendisine ait olduğu öne sürülen cep telefonuyla ilgili de çarpıcı bilgiler verdi. Sertçelik "etkin pişmanlıktan faydalanmam adına dosyada bulunan Whatsapp mesajları ve avukatlık ofisinin önüne bırakılan cep telefonunu benim tarafımdan gönderildiğini kabul edersem etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bu durumun benim çıkarıma olacağı savcı bey tarafından uzun süre anlatıldı.

Savcı bey etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı kabul edersem beni tutuklamaya sevk etmeyi düşünmediğini söyledi. Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı kesinlikle istemiyorum. Çünkü bu mesajların sahtelikleri ortaya çıktığı zaman hakkımdaki suçlamaların düşeceğini düşünüyorum. Ben Ekim 2023 tarihinde KKTC'den Türkiye'ye gelirken yanımda olan telefonu polislere teslim ettim ve şifresini verdim. Şimdi yeni bir telefon bulunmuş. Polislerin belirtilen telefondaki whatsapp görüşmelerini birleştirerek ve düzenleyerek teknolojik imkanlar da kullanarak sahte olarak oluşturduklarını düşünüyorum.

Telefonun taşındığı poşette parmak izi çıkan kişinin emniyetteki polislerle arası iyidir. Bu izlerin bilerek ya da fark edilmeden bırakıldığını düşünüyorum. HTS kayıtlarının araştırılmasını istiyorum. Telefon 12 Eylül 2025 tarihinde bulunmasına rağmen, suç duyurusu dilekçesi savcılığa 24 Eylül 2025 tarihinde verildiğini öğrendim. Bu hususla tanık ve kamera araştırılması yapılmasını istiyorum. Mesaj İD'lerini tespit edilsin, tüm deliller toplansın" dedi.

AĞABEYİMLE TEHDİT EDİP KUMPAS İFADESİ ALMAK İSTEDİLER

Serdar Sertçelik, 2024 yılında bazı siyasilere yönelik ifade vermesinin istendiğine dair Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile aralarında geçen ses kayıtlarına ilişkin de kendisinin tehdit edilerek hukuk dışı ifadeler vermeye zorlandığını kaydetti. Sertçelik "Şevket Demircan ağabeyim gözaltındayken facetime üzerinden beni arayıp, eğer gelmezsen ağabeyin tutuklanır, bana bir söz ver.

Benim sözümden çıkmayacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa abin tutuklanacak dedi. Hukuka aykırı teklifleri ağabeyim gözaltındayken kabul ettim. Bu aşamadan sonra kayıt almaya karar verdim. Hukuka aykırı konuşmaları ve bana dayattıkları şeyleri ispatlamak amacıyla kayıt altına aldım" dedi. Sertçelik sorgulanırken anlattığı bazı ifadelerin de tutanağa geçirilmediğini belirtti. Bunlar Serdar Sertçelik ve avukatları tarafından ifadesinin sonuna el yazısı ile eklenip imzalandı.