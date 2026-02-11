Trend
SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik itiraf etti: Kaçmamı emniyet müdürü söyledi
Son dakika haberi: Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından ev hapsindeyken yurtdışına firar eden örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanmıştı. İfadesi alınan Sertçelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın FETÖVARİ kumpas olarak nitelendirdiği soruşturmayla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 06:55