SON DAKİKA | Aziz İhsan Aktaş CHP’li belediyeleri rüşvete bağlamıştı! 1.1 milyarlık vurgun için hesap vakti

KILIÇDAROĞLU: AKLANIN GELİN



CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili açılan davalarla ilgili, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir, bir sorun yok mu dememi bekliyorlar. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar gidip aklansınlar gelsinler, görevlerine devam etsinler" ifadelerini kullanmıştı.



