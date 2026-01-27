Trend
SON DAKİKA | Aziz İhsan Aktaş CHP'li belediyeleri rüşvete bağlamıştı! 1.1 milyarlık vurgun için hesap vakti
Son dakika haberi: Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'yle CHP'li belediyelerde yapılan 1.1 milyarlık vurgunun 200 sanığı bugün Silivri'de hâkim karşısına çıkıyor. 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında olduğu sanıklar hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede onlarca 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' var.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 06:35