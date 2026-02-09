Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta gerçekleştireceği kritik toplantılar, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırıyor. AK Parti teşkilatlarıyla yapılacak stratejik görüşmeler ve Meclis'teki önemli gündem maddeleri, partinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirleyecek. Siyasi gözlemciler, bu yoğun programın yerel seçim stratejilerinden ekonomik reformlara kadar geniş bir yelpazede mesajlar içereceğini değerlendiriyor.

Resul Ekrem Şahan
Giriş Tarihi: 09.02.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 07:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftanın ilk dikkat çeken durağı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı olacak.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

Parti yönetiminin en üst karar mekanizmalarından biri olan MYK'da iç ve dış politikadaki son gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomi, yerel yönetimler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

Erdoğan'ın bu toplantıda parti kurmaylarına 'saha vurgusu' yapacağı ifade edilirken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere Ramazan ayı için ilk talimatlarını vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

MUHALEFETE MESAJLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir diğer önemli programı ise AK Parti Grup Toplantısı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşma, yalnızca milletvekilleri tarafından değil, siyaset kulisleri ve kamuoyu tarafından da yakından takip edilecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

Erdoğan'ın konuşmasında hem güncel siyasi gelişmelere hem de muhalefete yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın burada Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerine de değinecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

İL BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

Haftanın finalinde ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı var. Bu toplantı, teşkilatların nabzını tutma açısından büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

Yerel siyasetin sahadaki yansımaları, vatandaş beklentileri ve önümüzdeki dönemin teşkilat çalışmaları bu toplantının ana gündemini oluşturacak. Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada birlik, motivasyon ve disiplin vurgusuna değinecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

ÇOK GURURLUYUM

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ziyareti kapsamında düzenlenen resmi karşılama programında Beşikdüzü ilçesinden halk eğitim merkezi folklor ekibi de sahneye çıktı. Folklor ekibinin en küçük üyesi Talha Galip Batman, kemençe eşliğinde horon oynadı. Sahnedeki ritmi ve uyumuyla protokolün dikkatlerini çeken Batman, salonun ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak

Gösterinin ardından Emine Erdoğan, Batman'ı yanına çağırarak sohbet etti. Sohbete katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Batman ile konuşarak kendisini tebrik etti. Talha Galip Batman, "Mutlu hissettim. Çok gururluyum" dedi.