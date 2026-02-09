Trend
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai! Strateji haftasında önemli toplantılara katılacak
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta gerçekleştireceği kritik toplantılar, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırıyor. AK Parti teşkilatlarıyla yapılacak stratejik görüşmeler ve Meclis'teki önemli gündem maddeleri, partinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirleyecek. Siyasi gözlemciler, bu yoğun programın yerel seçim stratejilerinden ekonomik reformlara kadar geniş bir yelpazede mesajlar içereceğini değerlendiriyor.
Giriş Tarihi: 09.02.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 07:18