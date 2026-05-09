SON DAKİKA | Belediye değil rant merkezi! Hasan Akgün'den basketbol kulübü üzerinden milyonluk "bağış" çarkı

"HAFRİYAT" PAZARLIĞI



Dosyanın en hacimli mali verilerinden birini Demir Grup Yapı İnşaat ve sahibi Hamit Demir'in yaptığı ödemeler oluşturdu. Soruşturma dosyasında, Hamit Demir'in ilçedeki inşaat projelerinde hafriyat döküm izinlerini alabilmek ve belediye bürokrasisine takılmamak için Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ne yüklü miktarda para aktardığı görüldü. Bu kapsamda 2016-2017 sezonunda kulüp hesaplarına "sponsorluk" adıyla 2 milyon TL + KDV yatırıldığı tespit edildi. 2017-2018 sezonunda ise baskı ve iş takibi karşılığında bu tutarın 3 milyon TL + KDV'ye çıkarılarak aktarıldığı dosyada vurgulandı.