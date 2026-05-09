SON DAKİKA | Belediye değil rant merkezi! Hasan Akgün'den basketbol kulübü üzerinden milyonluk "bağış" çarkı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyasında, Büyükçekmece Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerinin nasıl bir rüşvet mekanizmasına dönüştürüldüğü tüm detaylarıyla kaydedildi. Dosyada, müteahhitlerin spor kulübüne "zorunlu bağış" adı altında milyonlarca lira aktarmaya zorlandığı vurgulandı.

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 09.05.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 08:49
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de imar ve ruhsat yetkisinin bir finansal baskı aracına dönüştürüldüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasıyla belgelendi.

Dosyadaki tespitlere göre, ilçede inşaat yapmak isteyen firmalar, işlemlerinin yürümesi karşılığında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yönetimindeki Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ne astronomik rakamlarda para aktarmaya mecbur bırakıldı.

Soruşturma dosyasında, rüşvetin mülkiyet üzerinden nakde çevrilme yöntemi EMS Yapı örneğiyle deşifre edildi. Tespitlere göre; EMS Yapı firması, belediyedeki inşaat işlemlerinin ilerlemesi karşılığında projesindeki 71 numaralı villayı doğrudan belediye yönetimine değil, Hasan Akgün'ün "emanetçisi" olan Kulüp Başkanı Osman Yeşilgül adına tescil ettirdi.

Tapu kayıtlarıyla belgelenen bu devrin ardından, villa üçüncü şahıslara satılarak elde edilen 12 milyon 500 bin TL nakit para sisteme sokuldu. Benzer bir yöntemle Ak Yapı'nın devrettiği 25 numaralı villanın da 20 milyon 250 bin TL'ye nakde çevrildiği kaydedildi.

"HAFRİYAT" PAZARLIĞI

Dosyanın en hacimli mali verilerinden birini Demir Grup Yapı İnşaat ve sahibi Hamit Demir'in yaptığı ödemeler oluşturdu. Soruşturma dosyasında, Hamit Demir'in ilçedeki inşaat projelerinde hafriyat döküm izinlerini alabilmek ve belediye bürokrasisine takılmamak için Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ne yüklü miktarda para aktardığı görüldü. Bu kapsamda 2016-2017 sezonunda kulüp hesaplarına "sponsorluk" adıyla 2 milyon TL + KDV yatırıldığı tespit edildi. 2017-2018 sezonunda ise baskı ve iş takibi karşılığında bu tutarın 3 milyon TL + KDV'ye çıkarılarak aktarıldığı dosyada vurgulandı.

İHALEYE KARŞILIK 6.8 MİLYON TL

Rüşvet ağının sadece inşaat sektörüyle sınırlı kalmadığı, belediye ihalelerinin de bu çarka bağlandığı kaydedildi. Cengiz Korkmaz'a ait Cktur Turizm firmasının, belediyeden aldığı taşımacılık ihalelerinin devamı ve akaryakıt istasyonu ruhsatı karşılığında kulübe toplam 6 milyon 800 bin TL aktardığı saptandı.

Aynı şekilde Metraj Beton'un sahibi Hasan Genç'in de işlerini yürütmek adına "yardım" adı altında kulübe finansman sağladığı dosyada yer aldı. Soruşturma dosyasında, bu sistemin kurulmasında ve paraların toplanmasında Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Kazancı, firari Nuraydın Sak ve kulüp koordinatörü Halil Satı'nın "operasyonel kadro" olarak görev aldığı vurgulandı.