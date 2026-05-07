SON DAKİKA | Belediyenin borcu müteahhitlere yıkıldı! Vurgunun adı "Bağış ve barter" yöntemi: 100 milyon Ali Nuhoğlu'na aktarıldı

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "Sarıyer Emirgan'daki villaların gizlenmesi" olarak bilinen mülk transfer sisteminin bir benzeri, Büyükçekmece'de de uygulandı. 'Asfalt borcu' adı altında, müteahhitlerden toplanan rüşvetlerle Demir Life projesinden değeri 100 milyon lira olan 10 daire Ali Nuhoğlu'na aktarıldı.

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 07.05.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 06:35
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda SABAH yeni detaylara ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu ve kamuoyunda "Sarıyer Emirgan'daki villaların gizlenmesi" olarak bilinen mülk transfer sisteminin, Büyükçekmece'de 32 yıl başkanlık yapan Hasan Akgün ve ekibi tarafından kopyalandığını ortaya koydu.

İmamoğlu'nun İBB'nin gücünü kullanarak, Nuhoğlu İnşaat'ın sahibi Ali Nuhoğlu'nu bir figüran gibi kullandığı sistemde; piyasa değeri 50 milyon dolar olan 3 adet lüks villa, Güllüce Tarım A.Ş. üzerinden sadece 15 milyon TL'ye İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Aynı yöntem, Büyükçekmece Belediyesi'nde de 'asfalt borcu' adı altında yürütüldü.

BAĞIŞ VE BARTER YÖNTEMİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, özellikle Alkent bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitleri markaja aldı. Belediye, Ali Nuhoğlu'nun ortağı olduğu firmadan 2022-2024 yılları arasında aldığı 150 bin tonluk asfaltın bedelini ödemedi ve oluşan bu borcu ruhsat veya iskân bekleyen iş insanlarına zorla pay etti.

Belediye yönetiminin baskısıyla, müteahhitlerin 'bağış' ve 'barter' adı altında mülklerini Ali Nuhoğlu ve yakınlarına devretmesi sağlandı. Ticari hayatları bitme noktasına gelen işadamlarını baskı altına alarak piyasa değeri 300 milyon lira olan iki villanın 'gizli kasa' Ali Nuhoğlu'na devredildiği ortaya çıkmıştı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2022 ve 2023 yıllarında 3 farklı ihaleyi Maksel ve Akbulut firmaları kazandı. İşin yapılma aşamasında firma, belediyeden alacağı hak ediş ödemelerinde sıkıntılar yaşamaya başladı.

Ödemeler geç yapıldı. Ayrıca belediyeden kendilerine 2022-2024 yılları arasında 150 bin ton kapsam dışı asfalt döküm işi talep edildi. Yapılan bu işler karşılığınca belediye ödemeleri gerçekleştirmedi.

150 BİN TON ASFALT

Süreç içerisinde Ali Nuhoğlu, belediye başkanı Hasan Akgün'le bir görüşme gerçekleştirdi ve bu 150 bin ton kapsam dışı asfalt döküm işinin ödemesi, barter yani iş karşılığında gayrimenkul devriyle ödeme yapılacağı Nuhoğlu'na bildirildi. Aksi takdirde belediye hiçbir ödeme yapılmayacağı teklifini sundu.

Mehmet Ali Akbulut ve Ali Nuhoğlu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Büyükçekmece'de ruhsat ve iskân sorunlarının çözümü karşılığında müteahhit Hamit Demir'in sahibi olduğu ve daha sonra Gül İnşaat'a devrettiği 30 ve 5 katlı 2 kuleden oluşan Demir Life projesinden, değeri 100 milyon lira olan 10 dairenin Nuhoğlu'na geçirildiği ortaya çıktı.

10 dairenin, takibi zorlaştırmak amacıyla sadece Ali Nuhoğlu üzerine değil, geniş bir aile ve çalışan ağına tescil edildiği saptandı. Nuhoğlu ifadesinde, "Dairelerin devir işlemleri yapılırken bedelleri rayiçten gösterildi. Ancak daireler için Hamit Demir'e bir para ödenmedi" dedi.

KAMU MALI KAZANCA DÖNÜŞTÜ

Ali Nuhoğlu, Çorlu ve İstanbul arasındaki lojistik ağını kullanarak, aslında belediyelere hibe edilmesi gereken kamu malzemelerini kendi ticari malıymış gibi sattı.

Belediyeye bedelsiz gitmesi gereken malzemeler, Nuhoğlu'nun şirketleri aracılığıyla ticari bir kazanç kapısına dönüştürüldü.