SON DAKİKA | Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşvet dolarları Rıza Akpolat'ın 'Karakutusu'nun evinden çıktı

Son dakika haberi: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda, bir evde 90 bin dolar ile 5 bin euro ele geçirildi. Tutuklu eski başkan Rıza Akpolat'ın 'karakutusu' Bülent Karakaş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 20.05.2026 06:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 06:17
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AKPOLAT'IN KARAKUTUSU

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Bülent Karakaş'ın geçtiğimiz yıl 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek" suçlarından hakkında yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "karakutusu" olduğu öne sürüldü.

KAÇARKEN YAKALANDI

Bülent Karakaş ile eşi Özlem Demir Karakaş'ın, bavullarla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Karakaş çiftinin kaçmasına Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın aracılık ettiği iddia edildi.

Öte yandan Rıza Akpolat'ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öne sürüldü.

Operasyonda şüphelilerin ev ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ile 5 bin euro dövize de el konuldu.

GÖZALTINA ALINANLAR

Operasyonda gözaltına alınan isimler belli oldu.

Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer'in yer aldığı öğrenildi.

#RIZA AKPOLAT #BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ