Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Buca'da skandal bitmiyor! CHP'li Başkan Görkem Duman'dan sevgilisi Sevcan Orhan'a sit alanı kıyağı

SON DAKİKA | Buca'da skandal bitmiyor! CHP'li Başkan Görkem Duman'dan sevgilisi Sevcan Orhan'a sit alanı kıyağı

Son dakika haberi: Buca Belediyesi işçileri yeni yıla beş parasız girerken Başkan Görkem Duman'ın, sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'da tatil yaptığı öğrenilmişti. Duman'ın sevgilisine 2. derece sit alanında inşaat izni verdiği de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 07:38 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 07:39
SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Son dakika haberi: İzmir'de iş bırakan Buca Belediye işçisi eylem yaparken, ses sanatçısı sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket'te yılbaşı tatili yaptığı ortaya çıkan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman büyük tepki çekti.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a sit alanına inşaat kıyağı yaptığı da öne sürüldü. Sevcan Orhan'ın 31 Ocak 2025'te Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nde Gürya İnşaat ile birlikte ortak satın aldığı 2. derece sit alanındaki 3.5 dönümlük araziye villa yapmak istediği öğrenildi.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Konut yapımının yasak olduğu araziye temel atıldığı ve villa yapmak için belediyeye proje sunulduğu belirlendi. SABAH, araziyi görüntüledi. Etrafı çevrili arazide inşaat temeli atıldığı ancak herhangi bir inşaat tabelası olmadığı görüldü.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

İŞÇİYE PARA YOK, KONSERLERE VAR

AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez geçen ayki Buca Belediye Meclis Toplantısı'nda Sevcan Orhan'ın Buca'da aldığı araziyi gündeme getirmiş, "Buca kenti marka bir kent haline geldiği için ünlüler de artık buradan yer almaya başladı.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Dumlupınar Mahallesi 78 A 1 parselde 3.5 dönümlük bir yer, Sevcan Orhan tarafından yüzde 50 ortaklıkla alınmış. Burası ikinci derece sit alanı ancak burada yapılaşma başlamış. Bu alan ikinci etap koruma amaçlı imar planı içinde yer alıyor.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Başkanın kentsel tasarım rehberine uygun inşaat şekline izin verip vermediğine bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. İşçiye gelince 'para yok' diyen Başkan Görkem Duman'ın konu sevgilisi Sevcan Orhan olunca belediyenin para musluklarını sonuna kadar açtığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Orhan'ın 18 Mayıs'ta Buca Gölet Tesisleri'ndeki Zeki Metin Amfitiyatrosu'nun açılışı ile 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde konser verdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Ayrıca Buca Belediye Başkanı Duman'ın arkadaşı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de Orhan'a konser verdirdikleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye işçisine 'para yok' deyip maaş yatırmayan CHP'li Buca Belediye Başkanı Duman'ın yılbaşı hediyesi olarak meclis üyeleri, bürokrat ve müdürlere ünlü bir giyim mağazasından hediye paketleri dağıttığını söyledi. SABAH

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI...

Görkem Duman'ın Özgür Özel ile birlikte çekilmiş fotoğrafının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Duman'ı istifaya davet etti:
İşçinin hakkını tatillerde yiyen zihniyete son verilsin.

SON DAKİKA | Buca’da skandal bitmiyor! CHP’li Başkan Görkem Duman’dan sevgilisi Sevcan Orhan’a sit alanı kıyağı

Hayat size güzel. Millet evine üç kuruş götürebilmek için saatlerce çalışsın siz de işçilerin paralarını böyle tatilde yiyin.
AK Parti lütfen İzmir'e gel, bunlar gitsin artık. Bu güzel şehirde her yeri mahvettiler