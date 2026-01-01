Trend
SON DAKİKA | Buca'da skandal bitmiyor! CHP'li Başkan Görkem Duman'dan sevgilisi Sevcan Orhan'a sit alanı kıyağı
Son dakika haberi: Buca Belediyesi işçileri yeni yıla beş parasız girerken Başkan Görkem Duman'ın, sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'da tatil yaptığı öğrenilmişti. Duman'ın sevgilisine 2. derece sit alanında inşaat izni verdiği de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 01.01.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 07:39