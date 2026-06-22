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SON DAKİKA | Bursa'da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi'ne göndermiş
SON DAKİKA | Bursa'da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi'ne göndermiş
Son dakika haberi: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şok ses kaydına yer verildi. Soruşturmada ele geçirilen 1 saatlik ses kaydı, özel ekiplerce deşifre edildi.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:22