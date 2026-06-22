Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Bursa'da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi'ne göndermiş

SON DAKİKA | Bursa'da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi'ne göndermiş

Son dakika haberi: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şok ses kaydına yer verildi. Soruşturmada ele geçirilen 1 saatlik ses kaydı, özel ekiplerce deşifre edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:21 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:22
SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

Son dakika haberi: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şok ses kaydına yer verildi.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

Özel ekiplerce deşifre edilen 1 saatlik ses kaydına göre, toplanan rüşvet paralarının seçimlerde kullanılması için CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

YÜKLÜ MİKTARDA RÜŞVET

Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

İçişleri Bakanlığı'nca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yakınları üzerine kurulduğu tespit edilen VEREV İnşaat, SERES Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edilmişti.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

Soruşturma kapsamında dönemin İmar Müdürü Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen 1 saatlik ses kaydının büyük bir bölümü çözümlenememişti.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

Savcılık onayıyla Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Ses İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderilen ses kaydının tamamı deşifre edildi.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

'PARALARIN 10 MİLYONU ARAÇLARLA GİTTİ'

Nilüfer Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ayşegül Erkol'un, Mahmut isimli kişiyle yaptığı 1 saatlik görüşme kaydını, Proanaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024'e ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

İddianamede yer alan ses kaydında Erkol'un, "Bakın Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediyespor'a gitti.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar... Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim ya öleyim" dediği kaydedildi.

SON DAKİKA | Bursa’da rüşvetin itirafı ses kaydında! Nilüfer Belediyesi topladığı paraları CHP Genel Merkezi’ne göndermiş

Bu arada Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında, Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

#CHP #BURSA