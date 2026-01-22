SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den 2026’nın ilk darbesi! Oybirliğiyle seçilen ismi görevden aldı

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de etkin bir siyasi olduğu öğrenilen Tanrıverdi'ye yönelik bu karar il örgütünde de karışıklığa sebep oldu. Tanrıverdi'nin bile neden görevden alındığını bilmediği öğrenilirken, parti içerisinde bir kesim "çatlak seslere yönelik yeni operasyon" yorumunu yapıyor.