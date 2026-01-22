Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 2026'nın ilk darbesi! Oybirliğiyle seçilen ismi görevden aldı
SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 2026'nın ilk darbesi! Oybirliğiyle seçilen ismi görevden aldı
Son dakika haberi: 2023 yılındaki olaylı kurultaydan bu yana disiplin süreçleri ve tasfiye operasyonlarına mahkûm olan CHP yine karıştı. Genel Başkan Özgür Özel'in kararıyla, hiçbir açıklama yapılmadan Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı.
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 07:42