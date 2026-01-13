SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel’den adım adım tasfiye planı! Ekrem İmamoğlu’nun isimliğine özel rötuş

RESMİNİ DE KALDIRTMIŞTI



Daha önce de ofisin tasarımında radikal kararlar almaktan çekinmeyen Özel, kürsünün arka planında yer alan İmamoğlu'nun fotoğrafını ve imzasını tamamen kaldırmış, yerine bambaşka bir görünümle Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini ve Türk bayrağını eklettirmişti.



