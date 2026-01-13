Trend
SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel'den adım adım tasfiye planı! Ekrem İmamoğlu’nun isimliğine özel rötuş
Son dakika haberi: CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, parti içi güç gösterilerinin merkezine dönüştü. Daha önce tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını arka plandan kaldırtan CHP lideri Özgür Özel, bu kez kapı isimliğine kendi adını da eklettirdi.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 06:51