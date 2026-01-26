Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel'in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel'in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Sütte leke var, İmamoğlu'nda leke yok" sözleri tabanı kızdırdı. CHP'li il başkanlarının, yerelden gelen "İmamoğlu davaları sırtımıza yük oldu" eleştirilerini iletmediği öğrenildi.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.01.2026 07:06
SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her koşulda savunmaya çalışmasına, parti tabanından eleştiriler arttı. Edinilen bilgilere göre, son aylarda gerçekleştirilen parti içi yerel görüşmelerde söz konusu rahatsızlıklar il başkanlarına sık sık iletiliyor.

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

Bu kapsamda il başkanlarının, "İmamoğlu davaları partinin sırtına yük oluyor, mahkemenin nihai sonuçları bizim duruşumuzu zora sokabilir" şeklinde söylemlere maruz kaldığı aktarıldı.

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

TEPKİLERİ GİZLİYORLAR

Söz konusu eleştirilerin özellikle Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olduğu bildirildi.

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

Buna karşın il başkanlarının genel merkez ile yapılan görüşmelerde yerelden gelen bu tarz söylemleri büyük oranda sansürlediği, tepki çekmemek adına her şeyin yolunda olduğu yönünde yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

MUHALİFLER RAHATSIZ

İmamoğlu politikasına en sert tepkinin Kılıçdaroğlu'na yakın ekipten geldiği öğrenildi. Ayrıca, Özel'in gölge kabineyle bir toplatı gerçekleştirdiği söz konusu toplantının bugün de devam edeceği öğrenildi.

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

VEKİL KRİZİ AKILLARDA

Özel ve kurmaylarının, yolsuzluk iddialarının merkezinde olan tüm CHP'li isimlere kalkan olmaya çalışması, partili vekillerin de tepkisine sebep olmuştu.

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

Özgür Özel'e mektup yazan 10 vekil, "Yolsuzlardan arının" çağrısı yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu da hemen ardından yayımladığı video ile bu çağrıya destek vermişti.

SON DAKİKA | CHP tabanında Ekrem İmamoğlu bıkkınlığı! Özgür Özel’in aklama çalışmalarına tepki: Sırtımıza yük oldu

Sonraki süreçte 16 eski vekil de benzer bir bildiri yayımlayarak partinin söz konusu şüphelilerden arınması gerektiğini savunmuştu.