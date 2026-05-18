SON DAKİKA | CHP'de 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü! Gökhan Böcek teşhis etti: Çantacı Veli Ağbaba’nın akrabası çıktı
Son dakika haberi: Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğu belirlendi. Veli Ağbaba'nın akrabası Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 18.05.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 06:08