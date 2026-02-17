Trend
SON DAKİKA | CHP’de ‘belediye başkanları kaçıyor’ paniği! Özgür Özel'den il başkanlarına talimat
Son dakika haberi: Yerel seçimlerden bu yana istifa dalgası ile boğuşan CHP'de sular durulmuyor. CHP'li belediyelerde istifaların artacağına yönelik son söylentiler, genel merkezi kırmızı alarma geçirdi. İl başkanlarına talimat veren parti yönetimi, belediye başkanlarını göz hapsine aldı.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 07:42