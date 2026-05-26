SON DAKİKA | CHP’de cepheler savaşı! Güç dengeleri yeniden değişecek: Özel ve İmamoğlu'na ihraç sesleri

Son dakika haberi: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki güç dengeleri yeniden değişecek. Arınma çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ihraç sesleri yükselmeye başladı. Tahliye günü beklediği desteği bulamayan Özgür Özel ise mevcut delegeler üzerinden kurultay için imza toplama peşine düştü.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.05.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 06:37
Son dakika haberi: Mutlak butlan kararı sonrası tarihi bir "arınma" sürecine giren CHP'de sular durulmuyor. Pazar günü saat 16.30 itibarıyla genel merkezi devralarak yeni dönemin kapılarını açan Kemal Kılıçdaroğlu kanadında hareketli günler yaşanıyor.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'E İHRAÇ TALEBİ

Parti yönetiminin el değiştirmesiyle birlikte Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik "ihraç" talebi de daha yüksek sesle dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu kanadının "şahin" isimleri, parti binasına polis müdahalesine zemin hazırlayan tarihi provokasyonun baş sorumluları olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu görüyor.

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, aralarında 3 milletvekili ile PM üyelerinin de bulunduğu bazı partililerin, "Partiyi lekeleyip bugünlere gelmesinin baş sorumluları Özel ve İmamoğlu. Bu iki isimden arınmak için biz bu mücadeleyi verdik. Bir an önce ihraçları için parti içerisindeki hukuki ve siyasi zemini hazırlamak gerek" görüşü etrafında birleştiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEDBİR KOZU

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturacağı MYK'yı arkasına alarak istediği zaman Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu tedbirli olarak disipline sevk edebiliyor. Söz konusu durum, iki ismin de disiplinden karar çıkana kadar üyeliklerinin askıya alınması ve parti içerisindeki tüm yetkilerini kaybetmesi anlamına geliyor. Mahkeme kararıyla ortaya çıkan yeni Yüksek Disiplin Kurulu'nun "Kılıçdaroğlu'na saygı duyan bir ekip" olduğu yorumlanıyor.

ÖZEL'E BEKLEDİĞİ DESTEK GELMEDİ

Öte yandan tahliye günü, operasyon yapılacağının anlaşılması üzerine Özgür Özel'in talimatıyla milyonlarca üyeye SMS mesajları atıldığı bildirildi. Saat 12.00'de Kılıçdaroğlu kanadıyla görüşmeye hazırlanan Özel ve kurmaylarının bu duruma hazırlıksız yakalandığı aktarıldı. Emniyet güçlerinin hızlı reaksiyon alarak bölgeyi kontrol altına alması da Özel kanadını çaresiz bıraktı.

Saatler boyu genel merkezin kapılarını kapatarak vatandaştan "sokak desteği" gelmesini bekleyen Özel, umduğunu bulamadı. Özel'in bu süreçte bir türlü istediği kalabalığın oluşturulamaması sebebiyle kurmaylarına da kızdığı iddia edildi. Vatandaştan umduğu "sokak" hamlesini göremeyen Özel'in, bu sebeple polise direnmeden dakikalar içerisinde odasını boşaltmak zorunda kaldığı öğrenildi.

ETİK KURULU OLUŞTURULACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bayram sonrası PM'yi toplayarak yeni MYK'sını belirlemesi bekleniyor. PM'de 30'u aşkın ismin Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya karşı olduğu, olağan kurultay takvimini işletmek istediği, bu kapsamda yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde mahalle, il ve ilçe seçimlerinin ardından büyük kurultayı toplamayı planladığı iddia ediliyor. Yurt genelinde 40'ı aşkın il başkanının da görevden alınması ve yeni atamaların yapılması bekleniyor.

ÖZEL'İN YOL HARİTASI NE?

Genel merkezden çıkarılarak TBMM'yi çalışma ofisi haline getiren Özgür Özel kanadı ise PM ya da mevcut delegeler üzerinden gerekli imzayı toplayarak en kısa sürede olağanüstü kurultaya gitmenin hesaplarını yapıyor.

Özel'in PM'den beklediği yeterli imza sayısına erişmesinin zor olduğu öne sürülürken, delegelerle şimdiden iletişime geçerek zemin arayışına başladığı da iddia ediliyor. Buna karşın Kılıçdaroğlu kanadı, Yargıtay'dan karar çıkmadığı sürece tüm girişimlerin geçersiz olacağını ve hukuken hiçbir anlam ifade etmeyeceğini vurguluyor.

GÖREV KEMAL BEY'E GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden eski CHP Genel Başkan Yardımcıs ı Yılmaz Ateş, "Özgür Özel'e partinin birliğinin ve bütünlüğünün korunması konusunda büyük görev düşüyordu, şimdi bu görev Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. O nedenle bu kaygılarımı, düşünceel rimi genel başkanla paylaştım. Umuyorum ve diliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce kendi iç sorunlarından sıyrılır ve Türkiye'nin genel sorunlarına odaklanır" dedi.

30 MAYIS'TA HALKLA BULUŞACAK

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu, bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" diyerek genel merkeze dönüş tarihini duyurdu.

