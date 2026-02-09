SON DAKİKA | CHP’de laf var icraat yok! Bitmeyen okul: Gecikmeye 'titizlik' bahanesi
Son dakika haberi: Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşaasını CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. 2020'de yüklenici firma belediyeden hak edişlerini alamayınca sözleşmeyi feshetti. 2024'e kadar tek çivi çakılmadı. 2024'te yeni ihaleyi alan firmada teminat yetersizliğinden dolayı projeden çekildi.
