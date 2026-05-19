Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na başkaldırı

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na başkaldırı

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in liderliğinde organize edilen parti içi bayramlaşma töreni, büyük bir gövde gösterisine dönüştü. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiri yağdı.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 19.05.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 06:54
SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşların katılımıyla kitlesel bir bayramlaşma töreni düzenledi. Törene yüzlerce partilinin katılarak parti yönetimine sert tepkilerini açıktan dile getirmesi, genel merkezde büyük rahatsızlık yarattı.

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

Güne "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları damga vurdu. Muhalif kanadın gövde gösterisine dönüşen etkinlikte eski il başkanları Ali Özcan, Berhan Şimşek, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen ve eski milletvekili Barış Yarkadaş gibi tanınan isimler de yer aldı.

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

Törende konuşan Berhan Şimşek'in, "CHP Silivri'den yönetilecek bir parti değil. CHP, posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Trollerle parti idare edilmez" sözleri büyük alkış aldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

"GELECEĞİ BİZ KURACAĞIZ"

Barış Yarkadaş da genel merkeze yönelik sert eleştirilerine devam ederek "CHP'nin gerçek sahipleri olarak CHP'nin geçmişine sahip çıkıyoruz, 'Geleceğini de biz kuracağız' diyoruz.

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

Birilerinin CHP kimliği altında sebepsiz zenginleşmelerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmelerine, oy torbalarını para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

HEPSİ GÖNÜLLÜ GELDİ

Yaklaşık 6 saat süren ve parti içi önemli istişarelerin yapıldığı töreni SABAH'a yorumlayan İl Başkanı Gürsel Tekin, "Partililerimiz bayramlaşma törenimize tamamen gönüllü olarak geldiler.

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

Kalabalığı arkamıza alma konusunda bizim hiçbir sıkıntımız yok. Partimizin 40-50 yıllık emektarları bizimle birlikteydiler. Aslında onlar en başından bu yana bizim yanımızdalar" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

TROL HESAPLARDAN 500'Ü HİNDİSTAN'DA

Sosyal medyada trol hesaplar tarafından kendilerine yönelik saldırılara da ayrı bir parantez açan Tekin, "Bize saldıran trol hesapları araştırdık, 500'ü Hindistan kökenli çıkıyor.

SON DAKİKA | CHP’de muhaliflerden genel merkeze gövde gösterisi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na başkaldırı

Maalesef geldiğimiz nokta bu. Bizim ise herhangi bir trol ordumuz falan yok. Bizim bütün uğraşımız bu baba ocağını tüttürmek. Gelinen noktaya hepimiz çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

#ÖZGÜR ÖZEL #EKREM İMAMOĞLU #GÜRSEL TEKİN #CHP