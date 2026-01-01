Trend
SON DAKİKA | CHP’de mutlak butlan korkusu alevlendi! İstinaf kararı partide panik yarattı
Son dakika haberi: 2023 yılındaki olaylı kurultaydan bu yana 'mutlak butlan' tedirginliğiyle görevine devam eden CHP yönetimi, İstinaf Mahkemesi'nin son kararıyla yeniden kırmızı alarma geçti. Parti içi muhalefette ise yüzler gülmeye başladı.
Giriş Tarihi: 01.01.2026 08:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:01