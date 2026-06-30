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SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK'da: Topun ağzında hangi isimler var?
SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK'da: Topun ağzında hangi isimler var?
Son dakika haberi: CHP'de bugün gerçekleştirilecek olan kritik MYK toplantısında en az 6-7 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor. Bu isimlerin başında Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının olduğu iddia ediliyor. Yeni disiplin sevkleri de CHP yönetiminin gündeminde olacak.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:56