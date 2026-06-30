Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK'da: Topun ağzında hangi isimler var?

SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK'da: Topun ağzında hangi isimler var?

Son dakika haberi: CHP'de bugün gerçekleştirilecek olan kritik MYK toplantısında en az 6-7 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor. Bu isimlerin başında Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının olduğu iddia ediliyor. Yeni disiplin sevkleri de CHP yönetiminin gündeminde olacak.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:56
SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

Son dakika haberi: Mahkemeden çıkan mutlak butlan kararından bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de sular durulmuyor.

SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesi sonrası her türlü provokatif eylemi yaparak genel merkeze savaş açan 74 il başkanı, parti disiplinine aykırı tutum ve tavırları sebebiyle bir bir görevlerinden alınıyor.

SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

Birlik-beraberlik ve sükûnet çağrılarına rağmen hakarete varan açıklamalarını sürdüren il başkanlarından şu ana kadar 10'u görevden alınırken, 4'ü ise disipline sevk edildi.

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SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

HANGİ İSİMLER VAR?

CHP'de yeni haftanın ilk MYK'sı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda il başkanlarına yönelik yeni görevden alma ve ihraç kararlarının çıkması bekleniyor.

SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kayyumdaroğlu" diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, yine Kılıçdaroğlu için "maşa" ifadesini kullanan Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve alay eder bir tavırla "Buradayım be buradayım" videosunun bir benzerini çekerek gündem olan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın görevden alınacak isimlerin başında geldiği belirtiliyor.

SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

Söz konusu isimler hakkında disiplin sevklerinin de yapılabileceği aktarıldı. Daha önce yönetim olarak görevden alınan ve yeni atama yapılmayan Bitlis İl Başkanlığı'na da bugün itibarıyla resmi atamanın yapılması öngörülüyor.

SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

SIRA BELEDİYELERDE

Yolsuzluk soruşturmalarıyla adı geçen belediye başkanları için de daha önce özel bir inceleme kurulu oluşturuldu. Kurul hukuk ve muhasebe gibi birçok başlıkta alanında uzman isimlerden oluşuyor.

SON DAKİKA | CHP’de ‘örgüt’ temizliği! Gözler bugünkü kritik MYK’da: Topun ağzında hangi isimler var?

Kuruldan çıkacak kapsamlı raporlar, sonraki MYK toplantılarında belediyelere yönelik disiplin sevklerinde de belirleyici rol oynayacak.

#CHP