Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Son dakika haberi: Yolsuzluk şüphelilerini savunmaya devam eden ve hakarete varan mesajlarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içerisindeki 'sessiz öfke' büyüyor. Son 2 hafta içerisinde 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek Özgür Özel'i şikâyet ettiği ve "Parti yönetilemiyor" serzenişinde bulunduğu öğrenildi.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.05.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 06:43
SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Son dakika haberi: Hemen hemen her hafta yeni bir itirafla çalkalanan CHP'de sular durulmuyor. Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in itirafları doğrultusunda, parti içerisindeki yolsuzluk iddiaları Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya kadar uzandı. Kaostan kurtulamayan parti yönetimi, bir yandan da parti içi sert eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür ve hakaret dolu mesajları ortaya çıkan, son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a "Kocanı boşa, parti senin arkanda durur" mesajını attığını itiraf eden Özgür Özel'e yönelik olarak arka plandaki memnuniyetsizlik artıyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

20 BAŞKANDAN ŞİKAYET

Bu kapsamda son 2 haftada 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek bir anlamda içini döktüğü ve Özel'in mevcut politikalarını şikayet ettiği bildirildi.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Kılıçdaroğlu ile görüşen belediye başkanları arasında 2-3 dönemdir görevine devam eden isimlerin de yer aldığı aktarıldı.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Belediye başkanlarının Özgür Özel'e güvenmediğini belirten partili kaynaklar; yolsuzluk ve ahlak dışı ilişki şüphelisi isimlerin savunulmaya çalışılması, belediyelerin taleplerine yönelik genel merkezin umursamaz tutumu, mesaj skandalları ve eleştiriye tahammülsüzlük gibi sebeplerin bu konuda en önemli gerekçeler olduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Genel merkezin tepki çeken politikaları sebebiyle 2024 yerel seçimlerinden bu yana partiden istifa eden belediye başkanı sayısı 20'ye yaklaşırken, bunlardan 15'i AK Parti'ye katılma kararı aldı. CHP'de "Yolsuzlardan arınalım" dediği için ihraç edilen üye sayısının ise 1800'ü aştığı öğrenildi.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #ÖZGÜR ÖZEL #CHP