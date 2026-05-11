SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'e sessiz öfke! 20 isim Kılıçdaroğlu’na şikayet etti
Son dakika haberi: Yolsuzluk şüphelilerini savunmaya devam eden ve hakarete varan mesajlarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içerisindeki 'sessiz öfke' büyüyor. Son 2 hafta içerisinde 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek Özgür Özel'i şikâyet ettiği ve "Parti yönetilemiyor" serzenişinde bulunduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11.05.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 06:43