Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP’de sapkın başkan Hasbi Dede için karar günü! Skandal olaya Özgür Özel’in sessizliği damga vurdu

Son dakika haberi: Hemen hemen her hafta yeni bir krizle boğuşan CHP'de bu kez taciz skandalı masaya yatırılacak. 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin bugün tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.02.2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 08:07
Son dakika haberi: Bir yandan yolsuzluk soruşturmaları, diğer yandan istifa dalgası ile mücadele eden CHP, bu krizlere ek olarak bir de taciz skandalı ile gündemdeki yerini koruyor. Bugün toplanması beklenen CHP MYK'de, önemli gündem maddelerinden biri de 'Hasbi Dede krizi' olacak.

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Hasbi Dede'nin, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Skandal olay sonrası tutuklanan Dede, ardından görevinden de uzaklaştırılmıştı.

TEPKİ ÇEKEN SUSKUNLUK

Son 1 haftada konuya ilişkin parti yönetimi içerisinde yapılan değerlendirmelerde Hasbi Dede'ye yönelik büyük bir öfke olduğu ve ağır ifadelerle eleştirildiği bildirildi.

Buna karşın, tepki çeken olaya dair Özgür Özel ve kurmaylarının kamuoyu önündeki uzun süreli sessizliği de parti içi muhalefetin tepkisini çeken bir diğer detay oldu.

Muhalif kanat, genel merkezin bu skandalı da sessiz bir şekilde ihraç mekanizmasını işleterek 'halı altına süpürmeye çalıştığını' iddia ediyor.

KAHRAMAN GİBİ SAVUNMUŞLARDI

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahim olay, CHP'lilerin tepki çeken destek gösterilerine de sahne olmuştu.

Bu süreçte Dede'yi adliye önünde alkışlarla karşılayan bir grup partili, "Başkanım biz buradayız. Dik dur eğilme, Görele seninle" şeklinde sloganlar atarak şüpheli ismi adeta kahraman gibi savunmuştu.