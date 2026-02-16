SON DAKİKA | CHP’de sapkın başkan Hasbi Dede için karar günü! Skandal olaya Özgür Özel’in sessizliği damga vurdu

Son dakika haberi: Bir yandan yolsuzluk soruşturmaları, diğer yandan istifa dalgası ile mücadele eden CHP, bu krizlere ek olarak bir de taciz skandalı ile gündemdeki yerini koruyor. Bugün toplanması beklenen CHP MYK'de, önemli gündem maddelerinden biri de 'Hasbi Dede krizi' olacak.



