SON DAKİKA | CHP’de sapkın başkan Hasbi Dede için karar günü! Skandal olaya Özgür Özel’in sessizliği damga vurdu
Son dakika haberi: Hemen hemen her hafta yeni bir krizle boğuşan CHP'de bu kez taciz skandalı masaya yatırılacak. 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin bugün tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 08:07