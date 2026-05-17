SON DAKİKA | CHP’deki kirli ağ Özgür Özel’in şoförünün telefonundan çıktı! SABAH skandalın fotoğrafına ulaştı: Rüşvet paraları kargoyla geldi

Son dakika haberi: CHP'de "Özel" işlerin sponsoru işadamı Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan, Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan, kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 17.05.2026 06:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 07:13
Son dakika haberi: Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine de sponsor olan Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu.

100 BİN DEDİ, 94 BİN $ ÇIKTI

SABAH'ın ulaştığı o fotoğrafta, 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım.

Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tm" diyerek cevap yazdığı görüldü.

İFADESİNE BAŞVURULACAK

16 Ocak'taki bir diğer mesajda ise Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "Para nerede" yazdığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken, mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak.

OKLAR ONLARI GÖSTERİYOR

CHP, peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu Genel Merkez'e dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.

Yolsuzluktan tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra itirafçı olan Özkan Yalım, kurultay dönemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini, CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise Ağbaba'nın kendisinden istediği 1 milyon euroyu Genel Merkez'e gidip teslim ettiğini anlatmıştı.

'PARALAR EKSİLMİŞ'

Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmada ise Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş.

Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "Yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı Whatsapp üzerinden aradığı görüldü.

'PARA NEREDE?'

16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Geldin mi? Para nerede?" sorularını yönelttiği, Cumalı'nın da "Otoparka girdim başkanım" yazdığı, daha sonra Whatsapp üzerinden konuştukları tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken, cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP