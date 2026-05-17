SON DAKİKA | CHP’deki kirli ağ Özgür Özel’in şoförünün telefonundan çıktı! SABAH skandalın fotoğrafına ulaştı: Rüşvet paraları kargoyla geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine de sponsor olan Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu.