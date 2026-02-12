Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | CHP'li belediyelerde milyonlarca dolarlık kirli para trafiği! Aziz İhsan Aktaş rüşvet listesini tek tek sıraladı
SON DAKİKA | CHP'li belediyelerde milyonlarca dolarlık kirli para trafiği! Aziz İhsan Aktaş rüşvet listesini tek tek sıraladı
Son dakika haberi: CHP'li belediyelerdeki rüşvet iddialarını anlatan Aziz İhsan Aktaş, bomba açıklamalarda bulundu. Aktaş, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talebiyle belediyeye 2 araç satın aldığını belirtti. Başkan yardımcıları arasında Ozan İş'e 300 bin dolar rüşvet verildiğini, Alican Abacı'ya ise düğünü için para ve lüks araç hediye edildiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 06:36