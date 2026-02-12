SON DAKİKA | CHP’li belediyelerde milyonlarca dolarlık kirli para trafiği! Aziz İhsan Aktaş rüşvet listesini tek tek sıraladı

RIZA AKPOLAT'TAN 2 ARABA TALEBİ



CHP'li görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şirketlerine ait çek ödemesi için kardeşlerinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini söyleyen Aktaş, "Ayrıca kardeşlerime bu araçların kendi şirketleri üzerinden alınmaması şartını da koymuşlar. Bu iki araç alımı kardeşlerimin tanıdığı olan bir şirket üzerinden alındı. Alım dekontları dosyadadır" diye konuştu.