SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

Son dakika haberi: CHP'li belediyeler kötü yönetim nedeniyle borç batağına saplandı. Çalışanların maaşlarını dahi ödemekte zorlanan belediyeler çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satmakta buldu. Son iki yılda binin üzerinde taşınmaz bir bir elden çıkarılsa da satışlardan elde edilen gelirler kötü yönetim nedeniyle oluşan kara deliği kapamaya yetmedi. Durum böyle olunca CHP'li belediyeler bu sefer gözünü imar plan uygulamaları ile kamu yararına kullanım için belediyeye devredilen alanlara çevirdi.



