Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP'li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

SON DAKİKA | CHP'li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

Son dakika haberi: İzmir'de çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyen CHP'li belediyeler, içine düştükleri borç batağından kurtulmak için mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya başladı. Son iki yıl içinde binlerce taşınmaz deyim yerindeyse haraç mezat satıldı.

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:33
SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

Son dakika haberi: CHP'li belediyeler kötü yönetim nedeniyle borç batağına saplandı. Çalışanların maaşlarını dahi ödemekte zorlanan belediyeler çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satmakta buldu. Son iki yılda binin üzerinde taşınmaz bir bir elden çıkarılsa da satışlardan elde edilen gelirler kötü yönetim nedeniyle oluşan kara deliği kapamaya yetmedi. Durum böyle olunca CHP'li belediyeler bu sefer gözünü imar plan uygulamaları ile kamu yararına kullanım için belediyeye devredilen alanlara çevirdi.

SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

ŞEHİR PLANCILARI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

2025 yılından bu yana yürürlükteki imar planlarında pazar yeri, sağlık tesisi, itfaiye tesisi, elektrik trafosu ve benzeri kullanımlar için ayrılan 41 parsel, ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde alınan imar plan tadilatı kararları ile ticaret, konut, akaryakıt istasyonuna dönüştürülüp satıldı. CHP'li belediyelerin kamu yararına kullanılması için ayrılan alanları imar plan tadilatı yaparak elden çıkarması TMMOB'a (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ni isyan ettirdi. Oda yönetimi satışların bir an önce durdurulması için hukuki süreç başlattığını duyurdu.

SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

Odadan yapılan yazılı açıklamada kamuya ait olan arazilerin satışının mülksüzleştirme projesinin bir parçası olduğu öne sürüldü. Şehir Plancıları yaptığı yazılı açıklamada son zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını gerekçe göstererek imar planlarında vatandaşa kamusal hizmet götürmek üzere ayrılan belediye hizmet alanı, pazar alanı, sağlık tesis, sosyal tesis, eğitim tesisi, kültürel tesis alanlarını imar plan değişikliği ile ticaret, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesis, özel sosyal tesisi, özel kültürel tesis alanına dönüştürüp sattığına dikkat çekildi.

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SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

SON 1 YILDA 41 PARSEL

2025 yılından bu yana yapılan imar planı değişiklikleri ile, imar planlarında Sosyal-Teknik Altyapı Alanı olarak belirlenen kamu mülkiyetindeki 41 adet taşınmazın, özel ve tüzel kişilerin kullanımına müsait hale gelecek biçimde başına "özel" ibaresi eklenerek ya da konut, ticaret, akaryakıt gibi plan kararlarına dönüştürülmek suretiyle satışa uygun hale getirildiğini belirten oda yönetimi bu uygulamanın sosyal devlet ve halkçı belediyecilik ilkelerine aykırı olduğuna dikkat çekti.

SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

UYGULAMA BİLİM DIŞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini, altına imza attıkları bu bilim dışı, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine açıkça aykırı plan kararlarından derhal vazgeçmeye davet eden oda yönetimi; söz konusu uygulamaların teknik ve hukuki temelden yoksun olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

DAVA KONUSU TAŞINMAZLARDAN BAZILARI ŞUNLAR

*Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi, 1485 Ada, 1 Parsel imar planlarında belediye tesis alanı idi. Yapılan imar plan tadilatı ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürüp satışa çıkarıldı.

SON DAKİKA | CHP’li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler

*Urla İlçesi, Bademler Mahallesi, 262 Ada, 49 Parsel imar planlarında 3 kat yapılaşma koşullu belediye hizmet alanı (Terfi merkezi) idi. Yapılan imar plan tadilatı ile yoğunluk artırılarak Gelişme Konut Alanı'na dönüştürüldü.
*Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 14244 Ada, imar planlarında Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye alanı ve diğer hizmet tesisleri) olarak ayrılmışken yapılan imar plan tadilatı ile 5 kat yapılaşmak koşullu ticaret alanına dönüştürüldü.

#İZMİR