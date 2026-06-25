Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | CHP'li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler
SON DAKİKA | CHP'li İzmir’i parsel parsel satıyorlar! Bu sefer de vatandaş kullanımına ayrılan alanlara göz diktiler
Son dakika haberi: İzmir'de çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyen CHP'li belediyeler, içine düştükleri borç batağından kurtulmak için mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya başladı. Son iki yıl içinde binlerce taşınmaz deyim yerindeyse haraç mezat satıldı.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:33