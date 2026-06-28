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SON DAKİKA | CHP’yi sarsacak bomba itiraf! Muhittin Böcek: "Adaylık için İmamoğlu’na 5 milyon euro verdim"
SON DAKİKA | CHP’yi sarsacak bomba itiraf! Muhittin Böcek: "Adaylık için İmamoğlu’na 5 milyon euro verdim"
Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili gündemi sarsacak bomba ifade verdi. 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin Euro götürdüğünü, oğluyla da CHP Genel Merkeze Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro gönderdiğini anlatan Böcek bu kez Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini anlattı.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 06:39