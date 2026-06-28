SON DAKİKA | CHP’yi sarsacak bomba itiraf! Muhittin Böcek: "Adaylık için İmamoğlu’na 5 milyon euro verdim"

İŞTE ADIM ADIM İŞLEYİŞİ



Banknot Bir "Şifre" Olur: Sistemde herhangi bir kağıt para (örneğin 100 TL'lik bir banknot) "şifre" veya "anahtar" olarak belirlenir. Bu paranın üzerindeki seri numarası veya paranın kendisi bir güvenlik kodu işlevi görür.

Fotoğraf ve İletişim Bilgisi: Parayı gönderecek olan kişi, bu banknotun fotoğrafını çeker ve parayı tahsil edecek olan kişiye iletmek üzere bir zarfa koyar. Zarfa ayrıca paranın tahsil edileceği kontak kişinin ismi ve telefon numarası yazılı bir kağıt eklenir.





