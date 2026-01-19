Trend
SON DAKİKA | Çift başlı CHP’de yönetim krizi! Özgür Özel'in hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan ‘ben hala buradayım’ mesajı
Son dakika haberi: CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Genel Başkan Özgür Özel ile tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilek güreşi sahasına dönüştü. Ofis bünyesinde görevlendirilen gölge kabineye Özel'den bağımsız olarak İmamoğlu'nun da farklı yönde talimatlar verdi.
Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 08:02