SON DAKİKA | DEAŞ’tan fanatiklere dijital yem! Sosyal medyada Z kuşağını böyle avlıyorlar
Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'ın Yalova'daki hücre evine yapılan baskın örgütün Türkiye topraklarındaki varlığını sürdürdüğünü gözler önüne serdi. Özellikle Suriye iç savaşında sosyal medyayı bir fanatik toplama aracı olarak kullanan DEAŞ'ın benzer yöntemlere Türkiye'de de başvurduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 07:40