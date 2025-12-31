SON DAKİKA | DEAŞ’tan fanatiklere dijital yem! Sosyal medyada Z kuşağını böyle avlıyorlar

Z kuşağı olarak da tabir edilen 2000'li yıllarda doğan kişilere hitap etme ihtiyacı, örgüt söylemlerini ve propaganda içeriklerini de yeniden düzenlemelerine neden oldu.

Sheikh Terra tarafından seslendirilen "Dirty Kuffar", Deso Dogg olarak da bilinen eski Alman rapçi Abu Maleeq'in şarkılarının terör örgütleri tarafından çevrim içi propagandanın bir parçası hâline getirildiği anlatıldı.



