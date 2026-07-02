SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! “TÜLOV Borsası”nı SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Rapora göre vakfın yıllık geliri 2020'de 99 bin lira, 2021'de 268 bin lira, 2022'de 3.9 milyon lira iken, seçim yılı olan 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldi. Aynı yıl gider kalemi de 37.4 milyon lira olarak kaydedildi.



