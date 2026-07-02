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SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! “TÜLOV Borsası”nı SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var
SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! “TÜLOV Borsası”nı SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var
Son dakika haberi: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yönetiminde olduğu TÜLOV, 'Derin CHP' olarak biliniyor. Vakfın 2023'teki CHP kurultayına şaibe karıştırılmasında etkili olduğu belirtiliyor. TÜLOV yöneticilerinin 'askıda bilet' kampanyası ile 37 milyonluk yolsuzluğa karıştığı ve yargılamanın İzmir'de sürdüğü öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:23