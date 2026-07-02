Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! “TÜLOV Borsası”nı SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! “TÜLOV Borsası”nı SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Son dakika haberi: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yönetiminde olduğu TÜLOV, 'Derin CHP' olarak biliniyor. Vakfın 2023'teki CHP kurultayına şaibe karıştırılmasında etkili olduğu belirtiliyor. TÜLOV yöneticilerinin 'askıda bilet' kampanyası ile 37 milyonluk yolsuzluğa karıştığı ve yargılamanın İzmir'de sürdüğü öğrenildi.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:23
SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Son dakika haberi: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın uzun yıllardır mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) mali kayıtlarına ilişkin dikkat çeken tespitler, İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş raporunda yer aldı.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Rapora göre vakfın yıllık geliri 2020'de 99 bin lira, 2021'de 268 bin lira, 2022'de 3.9 milyon lira iken, seçim yılı olan 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldi. Aynı yıl gider kalemi de 37.4 milyon lira olarak kaydedildi.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Raporda, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan "Askıda Bilet" ve "Demokrasi Bileti" kampanyalarında çok sayıda çelişki tespit edildi.

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SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Yaklaşık 19 bin bilet kuponunun iki veya daha fazla kez sisteme işlendiği, 700'ü aşkın biletin mükerrer olduğu, yaklaşık 300 biletin ise farklı yolcu isimleri kullanılmasına rağmen aynı e-bilet numarasıyla düzenlendiği belirtildi.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

TC kimlik numarası, telefon numarası ve bilet bilgilerindeki uyumsuzlukların yanı sıra, protokol yapılan otobüs firması kayıtlarıyla vakıf verilerinin örtüşmediği ifade edildi.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Raporda ayrıca, TÜLOV ile bağlantılı olduğu belirtilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde vakfa mevzuata aykırı şekilde iki yıllığına yer tahsis ettiği ve vakfın kira ödemediği yönündeki iddialara da yer verildi.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

MİLYONLAR NASIL TOPLANDI?

TÜLOV, 6 Şubat depremlerinin ardından farklı illere taşınan üniversite öğrencileri ve seçmenlerin, 2023 seçimlerinde kayıtlı oldukları illere giderek oy kullanabilmeleri amacıyla "Askıda Bilet" ve "Demokrasi Bileti" kampanyalarını başlattı.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Kampanya kapsamında bireysel bağışların yanı sıra CHP'li belediyelerin belediye meclisi kararlarıyla vakfa maddi destek sağladığı, 2023 yılında ise 37.4 milyon lira gelir toplandığı kayıtlara geçti.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde TÜLOV'a mevzuata aykırı şekilde yer tahsis ettiği, vakfın süre dolmasına rağmen binayı boşaltmadığı ve yıllarca kira ödemediği kayıtlara yansıdı.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

CHP'NİN ARKA BAHÇESİ

TÜLOV'un arkasında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ve eski Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba gibi isimler var.

SON DAKİKA | Derin CHP’de 37 milyonluk dev vurgun! TÜLOV Borsasını SABAH açıklıyor: Yönetimde Özel ve Ağbaba var

Vakıf, bu üst düzey CHP'li aktörler ve yerel parti yöneticileri aracılığıyla doğrudan siyasi kadrolaşmaya ve ideolojik taban operasyonlarına hizmet ediyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #VELİ AĞBABA #İZMİR #CHP