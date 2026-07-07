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SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan'ın diplomasisine güveniyor! NATO'nun sorunlarını Türkiye çözebilir
SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan'ın diplomasisine güveniyor! NATO'nun sorunlarını Türkiye çözebilir
Son dakika haberi: Dünyanın gözü Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde. Uluslararası kamuoyu, Avrupa ile ABD arasındaki krizin çözümünde Başkan Erdoğan'ın etkin, dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 06:43