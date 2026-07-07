SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Son yılların en kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Bugün Ankara'da başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi, gerek ittifakın ABD yönetiminin yaklaşımı nedeniyle içinden geçtiği zorlu dönem gerekse uluslararası konjonktür nedeniyle önem düzeyi en yüksek toplantılardan biri olarak görülüyor.



