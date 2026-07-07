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SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan'ın diplomasisine güveniyor! NATO'nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Son dakika haberi: Dünyanın gözü Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde. Uluslararası kamuoyu, Avrupa ile ABD arasındaki krizin çözümünde Başkan Erdoğan'ın etkin, dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 06:43
SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Son yılların en kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Bugün Ankara'da başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi, gerek ittifakın ABD yönetiminin yaklaşımı nedeniyle içinden geçtiği zorlu dönem gerekse uluslararası konjonktür nedeniyle önem düzeyi en yüksek toplantılardan biri olarak görülüyor.

SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Yorumlarda Türkiye'nin konumu, askeri gücü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başarılı liderler diplomasisi ve savunma sanayiindeki Türk ürünlerinin üstünlüğüne vurgu yapıldı.

SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Ankara'nın sadece NATO ittifakı içerisindeki krizlerde değil Avrupa'dan Ortadoğu'ya yaşanan sorunların çözümünde merkezde olacağı kaydedildi.

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SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Analistler Türkiye'nin başta Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar, Ukrayna savaşının bitirilmesi, İran anlaşmasının devamlılığı ve İsrail'in saldırganlığının bitirilmesi konularında öne çıkacağını kaydetti. İşte öne çıkan bazı haber ve yorumlar:

SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

TÜRKİYE'NİN KONUMU SAĞLAMLAŞIYOR

ABD / Washington Post: Türkiye'nin silah sanayii ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump sayesinde NATO'daki konumu güçleniyor. Avrupa ülkeleri, ABD'nin askeri varlığını azaltma planları nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayiine daha fazla ilgi gösteriyor.

SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Japonya / Nikkei Asia: Türkiye, NATO'ya ev sahipliği yaparak ön plana çıkıyor. Silah üreticisi olarak hayran kitlesini genişletiyor. ABD, Avrupa ve Asya ile bağlarını güçlendiriyor.

SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

İngiltere / Reuters: Türkiye, giderek büyüyen savunma sanayii yeteneklerini vurgulayacak.

SON DAKİKA | Dünya Başkan Erdoğan’ın diplomasisine güveniyor! NATO’nun sorunlarını Türkiye çözebilir

Katar / Al Jazeera: İttifak, birlik olmaya ve ABD'nin kendisine yönelik değişen tutumlarıyla başa çıkmaya odaklanırken, Türkiye konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

#NATO #BAŞKAN ERDOĞAN