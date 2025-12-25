Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Düşen Libya jetinde dakika dakika yaşananlar! Arıza çağrısı yaptı 7 dakika sonra kaza kırıma uğradı

SON DAKİKA | Düşen Libya jetinde dakika dakika yaşananlar! Arıza çağrısı yaptı 7 dakika sonra kaza kırıma uğradı

Son dakika haberi: Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve askeri heyetin arasında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak faciasında kule kayıtları ortaya çıktı. Pilotun 20.31'de arıza çağrısı yapmasından 7 dakika sonra uçakla irtibat kesildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 07:38
Son dakika haberi: Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 23 Aralık günü saat 20.17'da Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon-50 tipi iş jeti, kalkıştan yaklaşık 40 mil sonra teknik arıza bildirdi. Geri dönüş kararı alan uçakla saat 20.38'de irtibat kesildi ve hava aracı radardan kayboldu.

HAYMANA'DA ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda uçağın, Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak Mahallesi'nin 2 kilometre güneyindeki boş araziye düştüğü tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, uçakta bulunan 3'ü mürettebat, 5'i Libya askeri heyeti mensubu olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaşamını yitirenler arasında Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da bulunduğu açıklandı.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama- kurtarma çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bölgede 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracının görev yaptığını, İHA'lar ile anlık görüntü aktarımı sağlandığını belirtti.

KARAKUTU İNCELEMEDE

Kazanın nedenini aydınlatacak kritik parçalara ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazının, saat 03.20'de ise karakutunun bulunduğunu açıkladı.

TARAFSIZ ÜLKEDE İNCELENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir. İncelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır" bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 savcı görevlendirildi.

LİBYA HEYETİ TÜRKİYE'DE

Öte yandan, kazanın ardından Libya'dan 22 kişilik bir heyet Ankara'ya geldi. İçlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarının da bulunduğu heyetin, enkaz alanındaki teknik incelemeleri takip ettikten sonra işlemler için Adli Tıp Kurumu'na geçmeleri bekleniyor.
Libya'da hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

SON KONUŞMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile uçaktaki kaptan ve yardımcı pilot arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin detayları paylaştı. Buna göre uçak kalkıştan sonra saat 20.25'te 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verildi.

20.31: Uçak, en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi olan PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN kodunu verdi. Eşzamanlı olarak pilot, kuleye "Genel Elektrik Arızası" olduğunu bildirirken, Ankara'ya geri dönmek için uçuş rotası istedi.
20.32: Hava Trafik Kontrolörü uçağa Esenboğa Havalimanı'na geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviyeyi bildirdi.

20.33: Uçaktaki pilot en riskli aciliyet kodu olan 7700 acil durum kodu verdi. Eşzamanlı olarak uçak radardan kayboldu.
20.34: Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirdi.
20.34: Uçak, Esenboğa Havalimanı'na acil geri dönüş için Yaklaşma Kontrol Ünitesi'ne devredildi.

20.35: Uçak, PAN-PAN, PANPAN, PAN-PAN deklare ederek geri dönüş için temas etti.
20.36: Yüksek parazit, anlaşılabilirlik kayboldu. Pilotun sesi zor duyulur hale geldi. Radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşandı.
20.38: Uçak radardan tamamen kayboldu.

VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI

Düşen jetin enkazına ilk ulaşanlardan biri olan Ömer Lütfü Ünal: Uçak düştüğünde şiddetli sallantı oldu, deprem zannettik. Daha yeri tespit edilmemişken, yürüyerek ilk 30 kişi birlikte enkazı bulduk.

BÜLENT YAPICI: 20.40 civarıydı, biz kıraathanede oturuyorduk. Duvara çarpar gibi bir ses geldi. Daha sonra dediler jet düşmüş.
HASAN TANER: Arabalara bindik geldik, arkadaşlarla birlikte, enkazdakilerin hepsi paramparça olmuş.
EMRAH ÖZTEK: Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Allah rahmet eylesin cesetlerin parçaları vardı sadece, güvenlik önlemleri de alınınca bizi oradan çıkardılar.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE KİLİT İSİMDİ

Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed El-Haddad: El-Haddad 3 yıldır Libya'nın Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapması ve iki ülke arasında üst düzey koordinasyonun sürmesi için çaba harcıyordu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Feyturi El-Gribel: Doğrudan Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad'a bağlı olarak çalışıyordu. El-Haddad ve Gribel, başkent Trablus merkezli uluslararası toplum tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne hizmet eden en üst düzey iki askeri yetkiliydi.

Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi: El Haddad'la koordinasyon sağlayarak silah ve teçhizat tedarikiyle bakımını yönetmek El Katavi'nin görevleri arasındaydı.

Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El-Asavi Diyab: El-Haddad'ın danışmanıydı ve doğrudan ona bağlı çalışıyordu. Diyab'ın Haddad'a danışmanlık yaptığı alanlar stratejik askeri planlama, askeri birimler arası koordinasyon, savunma politikası ve Türkiye dahil diğer ülkelerle uluslararası düzeyde askeri işbirliğiydi.

Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub: Libya Genelkurmay Başkanlığı'nın basın merkezinde fotoğrafçı olarak çalışıyordu. Mahcub, El-Haddad'a gezilerinde ve faaliyetlerinde eşlik ediyordu.

PROVOKASYONA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya heyetini taşıdığı sırada Ankara'nın Haymana ilçesi civarında düşen jete ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.