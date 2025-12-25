SON DAKİKA | Düşen Libya jetinde dakika dakika yaşananlar! Arıza çağrısı yaptı 7 dakika sonra kaza kırıma uğradı

TARAFSIZ ÜLKEDE İNCELENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir. İncelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır" bilgisini paylaştı.



