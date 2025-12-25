Trend
SON DAKİKA | Düşen Libya jetinde dakika dakika yaşananlar! Arıza çağrısı yaptı 7 dakika sonra kaza kırıma uğradı
Son dakika haberi: Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve askeri heyetin arasında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak faciasında kule kayıtları ortaya çıktı. Pilotun 20.31'de arıza çağrısı yapmasından 7 dakika sonra uçakla irtibat kesildi.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 07:38